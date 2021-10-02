محام أميركي للجزيرة: قضاء الولايات المتحدة لن يسمح لحفتر بخرق قوانينها

شدد أحد محامي أهالي الضحايا الليبيين الذين يقاضون اللواء المتقاعد خليفة حفتر بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على أن القضاء الأميركي لن يسمح لحفتر بخرق القوانين في الولايات المتحدة.



وقال المحامي مارك زيد في تصريح للجزيرة، إن حفتر سيكون مطالبا بالمثول في جلسات 3 دعاوى قضائية ضده.



وكانت محكمة فدرالية رفضت طلبا من محامي الدفاع عن حفتر بمنحه حصانة من القضايا المدنية المرفوعة ضده في ولاية فرجينيا.



وقال زيد "رغم أن حفتر لواء في ليبيا، فإنه مواطن أميركي يقطن في شمال فيرجينيا.. بإمكانه أن يدفع لجماعات الضغط الأميركية من أجل لقاء مسؤولين أميركيين بما في ذلك بالبيت الأبيض -في وقت يقوم فيه بتمزيق القوانين الأميركية- لكن هذه المحكمة وأي محكمة كانت في الولايات المتحدة، لن تسمح بحدوث أي شيء من هذا القبيل، وسيكون عليه أن يقرر ما إذا كان سيحضر للمشاركة في 3 دعاوى قضائية ضده".

من جهته، أشار محامي أهالي الضحايا كيفين كارول، إلى أن اثنين من المشتكين ضد حفتر حضرا جلسة المحاكمة لإيقاف محاولة هذا الأخير استصدار حكم بعدم الإدلاء بشهادته وعدم تقديم الوثائق المطلوبة في القضية.

وقال إن "اثنين من أصل 3 مشتكين ضد حفتر كانا في المحكمة اليوم، وسعينا للحصول على الوثائق وتقديم إجابات، في حين كان حفتر يريد إصدار حكم بعدم الإدلاء بشهادته وعدم الإجابة على الأسئلة وتقديم الوثائق".

وأوضح أن القاضية "أصدرت حكمها بأنه على حفتر الحضور وتقديم إجابات، لكنها حدت من نطاقها بشكل طفيف، وسيكون ملزما بتقديم ردود على هذه الأسئلة".