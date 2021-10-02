Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|سوريا

التايمز: الرقة.. العاصمة السابقة لتنظيم الدولة أصبحت ملاذا للسوريين الفارين من جحيم الحرب

عدد سكان الرقة السورية في تزايد بالرغم من مظاهر الدمار الذي خلفته الحرب في شوارع المدينة (غيتي)
عدد سكان الرقة السورية في تزايد بالرغم من مظاهر الدمار الذي خلفته الحرب في شوارع المدينة (غيتي)
2/10/2021-|آخر تحديث: 2/10/202105:29 PM (مكة المكرمة)

اشتهرت ساحة الفردوس بمدينة الرقة السورية سابقا بكونها المكان الذي يعدم فيه تنظيم الدولة الإسلامية ضحاياه ويعرض رؤوسهم على الملأ، لكنها الآن معمورة بمقهى جديد اسمه "نوتيلا هاوس" (Nutella House).

ويمثل المقهى -الذي بني حديثا بجوار ركام مبنى ردمته التفجيرات التي عصفت بالرقة على مدى سنوات- مظهرا من مظاهر التغيير الصارخ والازدهار الذي شهدته المدينة مؤخرا.

هكذا استهلت صحيفة "التايمز" (The Times) البريطانية تقريرا أعده مراسلها من مدينة الرقة ريتشارد سبنسر، تناول الازدهار الذي تشهده المدينة السورية التي كان تنظيم الدولة الإسلامية ذات يوم يتخذ منها عاصمة له.

وقالت التايمز إن العاصمة السابقة لتنظيم الدولة -التي كانت ساحة لاستعراض أسرى التنظيم وإعدامهم من قبل القيادي بالتنظيم محمد إموازي المعروف باسم "الجهادي جون"- أصبحت شوارعها الآن تعج بالناس وتصطف على جوانبها المطاعم الجديدة والمحلات.

ووفقا للمسؤولين المحليين في المدينة فإن عدد سكان الرقة الآن يتجاوز عدد سكانها قبل اندلاع الحرب، حيث أصبحت وجهة آمنة يقصدها العديد من السوريين الفارين من جحيم الحرب والفقر في مختلف أنحاء البلاد.

طفل يسير في أحد شوارع الرقة -حيث المباني المدمرة جراء الحرب- عائدا من مدرسته (غيتي)

وجهة آمنة رغم الدمار

وقابل مراسل الصحيفة بعض سكان المدينة التي تعرض حوالي 80% من مساكنها لدمار جزئي بسبب القصف والمعارك الطاحنة التي كانت ساحة لها، والتي أدت إلى طرد تنظيم الدولة من المدينة.

ونقل عن المواطنة السورية جُنية صيان -التي انتقلت إلى الرقة مع أطفالها من قرية قرب دمشق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد- قولها إن "الوضع الاقتصادي في الداخل مروع.. وقد دمر بيتي في الحرب، ولا يوجد عمل هناك والأسعار مرتفعة للغاية، لذلك جئنا إلى هنا".

وأشار التقرير إلى أن "جُنية" شأنها شأن العديد من سكان الرقة، تعيش مع أطفالها في عمارة سكنية تحتوي شققا تعرضت لدمار جزئي في غارة جوية للتحالف خلال حربه على تنظيم الدولة في المدينة.

وقال إن جدران الشقق المليئة بالثقوب جراء الرصاص والقصف تقدم لمحة عن البيئة التي يعيش فيها أطفال المدينة المدمرة التي لا تعتبر مثالية لحياة الأسر، لكنها على الأقل آمنة وتتوفر فيها فرص عمل.

وأوضح المراسل أنه ما من خلاف في أن المدينة قد تعرضت لدمار نادرا ما يحدث في الحروب الحديثة، وقد طال الدمار شبه الكامل المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية في الرقة.

ورغم الحطام الكثير الذي لا يزال سيد المشهد في المدينة والتحديات الأمنية -حيث تقوم السلطات باعتقالات منتظمة لمن تصفهم بالخلايا النائمة لتنظيم الدولة- فإن الرقة تظل أفضل حالا مقارنة بمدن أخرى، حيث لا تزال رحى المعارك تدور في شمال غرب وجنوب سوريا، وحيث يعتبر انهيار الاقتصاد سيد الموقف في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الرئيس بشار الأسد.

المصدر : تايمز

حول هذه القصة

بعد فتح الأردن معابره مع سوريا.. الخارجية الأميركية: لا خطط لتطبيع العلاقات مع حكومة الأسد

قالت الخارجية الأميركية إنه ليس لدى واشطن خطط “لتطبيع أو رفع مستوى” العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، ولا تشجع الآخرين على ذلك، وذلك بعدما أعاد الأردن أمس الأربعاء فتح معبره الأساسي مع سوريا

30/9/2021

في الذكرى السادسة للتدخل الروسي بسوريا.. قتيلة وعدة جرحى في قصف على مخيم وقرى بإدلب

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بمقتل امرأة وإصابة آخرين في قصف صاروخي لقوات النظام السوري استهدف مخيما للنازحين قرب بلدة باتنته في ريف إدلب الشمالي، كما أكد ناشطون أن طائرات روسية شاركت في القصف.

1/10/2021
المزيد من أخبار

اتهامات للعسكر برعايتها.. مفاصلة داخل الائتلاف الحاكم تضع السودان على حافة أزمة دستورية

اجتماع قاعة الصداقة بالخرطوم لتدشين الميثاق السياسي الموازي للمنشقين عن قوى الحرية والتغيير (الجزيرة)

السودان.. جدل حول مؤتمر "قاعة الصداقة" ووزير الصناعة يتهم البرهان بالتهديد بالانقلاب

مؤتمر قاعة الصداقة عقد بمشاركة 20 كيانا من القوى السياسية والحركات المسلحة (الأناضول)

تونس.. رئيس هيئة الانتخابات يرد على "التشكيك" باستقلاليتها وفرنسا تدعو سعيد لإطلاق حوار وطني

سعيد استحوذ على كل السلطات التنفيذية والتشريعية بموجب مرسوم عزز به إجراءاته الاستثنائية (الأناضول-أرشيف)

استدعت سفيرها في فرنسا.. الجزائر تستنكر تصريحات منسوبة لماكرون وتعدّها تدخلا في شؤونها

ماكرون طعن في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي بحسب التصريحات التي نقلتها لوموند (الأوروبية)
الأكثر قراءة

علامات مبكرة على التوحد بين الأطفال من عمر 6 حتى 12 شهرا

الدراسات أثبتت فاعلية التشخيص المبكر للتوحد في 97.5% من الحالات (بيكسلز)
logo

منها "إن شاء الله".. ماذا تعرف عن الكلمات العربية الباقية في الإسبانية والبرتغالية؟

لم تدافع عن إسرائيل إثر اتهامها بالإبادة العرقية.. مكتب كامالا هاريس يسعى لاحتواء تداعيات نقاش لها مع طالبة فلسطينية

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي (الأوروبية)
logo

استراتيجية "تشي" الثورية.. كيف تغير الصين مستقبل الإنترنت في العالم؟