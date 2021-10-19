نجا كل ركابها.. تحطم طائرة مدنية في ولاية تكساس بعد إقلاعها

تحطمت طائرة كانت تقل 21 شخصا الثلاثاء لدى إقلاعها قرب هيوستن في ولاية تكساس، وقد تمكن كل الركاب وأفراد الطاقم من الخروج منها قبل أن تلتهمها النيران، وفق عناصر الإطفاء والسلطات المحلية.

وأعلن ستيفن وودارد المسؤول في جهاز الأمن العام في تكساس في مؤتمر صحفي نجاة كل الأشخاص الذين كانوا داخل الطائرة، وهم 18 راكبا والطاقم المؤلف من 3 أفراد.

ووفق المسؤول فقد أصيب شخص واحد بجروح طفيفة.

من جهته، قال مدير أجهزة الطوارئ المحلية تيم غيبسون إن الركاب تمكّنوا من الخروج من الطائرة، مضيفا "كانوا مصدومين للغاية"، مشددا على أن الحادث "انتهى بأفضل طريقة ممكنة".

والطائرة من طراز مكدونال دوغلاس وهي تعمل بمحركين وكانت متجهة إلى بوسطن، وقد أتى عليها الحريق بشكل كامل، وفق مشاهد التقطتها أجهزة الإنقاذ.