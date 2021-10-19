Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

نجا كل ركابها.. تحطم طائرة مدنية في ولاية تكساس بعد إقلاعها

النيران التهمت الطائرة بالكامل (الصحافة الأميركية)
19/10/2021

تحطمت طائرة كانت تقل 21 شخصا الثلاثاء لدى إقلاعها قرب هيوستن في ولاية تكساس، وقد تمكن كل الركاب وأفراد الطاقم من الخروج منها قبل أن تلتهمها النيران، وفق عناصر الإطفاء والسلطات المحلية.

وأعلن ستيفن وودارد المسؤول في جهاز الأمن العام في تكساس في مؤتمر صحفي نجاة كل الأشخاص الذين كانوا داخل الطائرة، وهم 18 راكبا والطاقم المؤلف من 3 أفراد.

ووفق المسؤول فقد أصيب شخص واحد بجروح طفيفة.

من جهته، قال مدير أجهزة الطوارئ المحلية تيم غيبسون إن الركاب تمكّنوا من الخروج من الطائرة، مضيفا "كانوا مصدومين للغاية"، مشددا على أن الحادث "انتهى بأفضل طريقة ممكنة".

والطائرة من طراز مكدونال دوغلاس وهي تعمل بمحركين وكانت متجهة إلى بوسطن، وقد أتى عليها الحريق بشكل كامل، وفق مشاهد التقطتها أجهزة الإنقاذ.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

على وقع تواصل الاحتجاجات.. مئات الطعون في نتائج انتخابات العراق والأمن يغلق مناطق بالعاصمة

بينهم أطفال.. مقتل 10 مدنيين بقصف لقوات النظام السوري على سوق بريف إدلب

لوفيغارو: وحدة سرية لمحاربة المؤثرين الإسلاميين بفرنسا

واشنطن بوست: جبن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعرقل تثبيت مسلم مؤهل في منصب بارز

الأكثر قراءة
logo

الركود العظيم.. هل بدأت قوة الصين بالأفول؟

سيميوني رفض مصافحة كلوب بعد مواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول.. فيديو لغضب الألماني من تجاهل الأرجنتيني

Champions League - Group B - Atletico Madrid v Liverpool

كورونا.. متحور جديد يثير القلق في بريطانيا وتقرير برلماني برازيلي يتهم الرئيس بالقتل بسبب تعامله مع الجائحة

سوريا.. 14 قتيلا و3 جرحى بتفجير حافلة جنود وسط دمشق

Roadside bomb attack in central Damascus