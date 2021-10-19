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أخبار|إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات

سفير الإمارات في تل أبيب قدم الدعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة أبو ظبي (الصحافة الإسرائيلية)
19/10/2021

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء دعوة رسمية من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لزيارة الإمارات.

وحسب ما نشره أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، على صفحته الشخصية بتويتر، فقد تم توجيه الدعوة خلال لقاء بينيت مع السفير الإماراتي محمد آل خاجة بصحبة السفير البحريني خالد الجلاهمة في مكتبه بالقدس.

وقال ‏جندلمان إن رئيس الوزراء بينيت التقى اليوم السفير آل خاجة وتلقى منه رسالة خطية خاصة، بعثها الشيخ محمد بن زايد، احتوت على دعوة رسمية له لزيارة الإمارات، "وشكر رئيس الوزراء سعادة السفير الإماراتي على هذه الدعوة الكريمة".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء بحث مع السفيرين توسيع رقعة العلاقات مع إسرائيل، وتعزيز التعاون الإقليمي، ونقل عن بينيت قوله إنه "كلما كانت العلاقات بين دولنا أقوى كان الأمن والاستقرار في المنطقة قويين".

ووقّعت إسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين في احتفال في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول 2020.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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