حتى بعد وفاته.. ترامب يهاجم كولن باول بقوة وينتقد أخطاءه الكثيرة ويسخر من مادحيه

لم تحل وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول دون توجيه انتقادات لاذعة له من قبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي قال عنه إنه "ارتكب كثيرا من الأخطاء"، واستدرك بأنه "على أي حال فليرقد بسلام".

كما انتقد ترامب ما وصفها "بالنبرة التوافقية للسياسيين"، وعدها "مبهمة للغاية"، وقال ساخرا إنه يأمل أن ينال مديحا مماثلا عند وفاته.

وكتب الرئيس السابق -في بيانه- "من الجميل رؤية التعامل الرائع لوسائل الإعلام المضللة مع الراحل كولن باول الذي ارتكب أخطاء كبيرة في العراق، لا سيما في ما يتعلق بما سميت أسلحة الدمار الشامل. وآمل أن يحدث هذا لي يوما ما أيضا".

كما اتهم باول بأنه "جمهوري بالاسم فقط"، و"الأول دائما في مهاجمة الجمهوريين الآخرين"، وكان ذلك سبب انتقاد متكرر للرجل الذي كان أول أميركي من أصل أفريقي يتولى قيادة الجيش ثم وزارة الخارجية.

وفي السابع من يونيو/حزيران 2020، شنّ ترامب هجوما على كولن باول، الذي قال إنه "سيصوت لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية"، وحمّله مسؤولية حرب العراق.

وغرّد ترامب قائلا "كولن باول متغطرس حقيقي.. كان مسؤولا عن إدخالنا في حروب الشرق الأوسط الكارثية، وأعلن لتوه أنه سيصوت لمتغطرس آخر، هو جو بايدن النعسان".

وأضاف ترامب "ألم يقل باول إن العراق امتلك أسلحة دمار شامل؟ العراق لم يمتلكها، لكننا خضنا الحرب".

وفي المقابل، لطالما انتقد باول دونالد ترامب بشدة، وفي عام 2016 دعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ضد الملياردير الجمهوري، وبعد 4 سنوات أعلن أنه سيصوت لجو بايدن، متهما الرئيس الجمهوري "بالكذب طوال الوقت".

وتوفي باول عن عمر ناهز 84 عاما بسبب مضاعفات إصابته بكوفيد-19، ونعته شخصيات سياسية أميركية، بينها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.