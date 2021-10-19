Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|أفغانستان

أفغانستان.. مشاورات روسية باكستانية صينية لتوحيد الموقف وأميركا تراجع نشاطها الدبلوماسي

قال مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف إن اجتماع الثلاثية الموسعة في موسكو سيخرج بوثائق متعلقة بإستراتيجية التعامل مع تطورات الوضع الأفغاني

مبعوث روسيا لأفغانستان يتحدث للصحفيين وعلى يساره نظيراه الصيني والباكستاني وعلى يمينه نظيره الأميركي (الأوروبية-أرشيف)
19/10/2021

يعقد المبعوثون الخاصون لكل من روسيا وباكستان والصين إلى أفغانستان اجتماعا في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بهدف صياغة موقف موحد إزاء تعامل دول جوار أفغانستان مع تطورات الأوضاع عقب سيطرة حركة طالبان على السلطة، فيما بدأت المفتشية العامة لوزارة الخارجية الأميركية تحقيقات بشأن العمليات الدبلوماسية الأميركية في أفغانستان.

ويعقد اجتماع الثلاثية الموسعة (روسيا والصين وباكستان وأميركا) في موسكو قبل يوم من مباحثات تستضيفها العاصمة الروسية في إطار ما يعرف بصيغة موسكو، ويشارك فيها وفد حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، وممثلون عن 10 دول محيطة بأفغانستان، وهي روسيا والصين وباكستان وإيران والهند، وجمهوريات آسيا الوسطى الخمس (طاجكستان وأوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقرغيزستان).

وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف قد صرح قبل أيام بأن اجتماع الثلاثية الموسعة سيخرج بوثائق متعلقة بإستراتيجية التعامل مع تطورات الوضع الأفغاني.

وسبق لمبعوث روسيا لأفغانستان، ونظيريه الباكستاني محمد صادق، والصيني يويه شياو يونغ أن أجروا في سبتمبر/أيلول الماضي مباحثات في العاصمة الأفغانية كابل بدعوة من حركة طالبان، وناقشوا مع مسؤولين في الحكومة المؤقتة التي شكلتها طالبان التطورات في أفغانستان.

ويغيب المبعوث الأميركي لأفغانستان عن اجتماع الثلاثية الموسعة، وذلك لأسباب لوجستية على حد تعبير وزارة الخارجية الأميركية، والتي قالت إن مشاكل لوجستية تحول دون مشاركتها، لكنها اعتبرت أن المنتدى الذي ستنظّمه روسيا "بناء". ورفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس توضيح ماهية هذه المشاكل اللوجستية.

مراجعة للنشاط الدبلوماسي

من ناحية أخرى، نقل موقع "بوليتيكو" (Politico) الأميركي عن مسؤولين أميركيين أن المفتشة العامة لوزارة الخارجية الأميركية بدأت تحقيقات بشأن العمليات الدبلوماسية الأميركية في أفغانستان.

وذكر بوليتيكو بناء على مذكرة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن أن عمليات المراجعة ستطال إجراءات قبول اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة، وإعادة توطينهم، وإخلاء السفارة الأميركية في كابل، وإجلاء الأميركيين والمتعاونين الأفغان.

وبحسب مذكرة الوزير بلينكن التي اطلع عليها الموقع والصادرة الخميس الماضي، فإن عمليات المراجعة ستشمل برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة.

وأوردت وكالة رويترز أن ديانا شو القائمة بأعمال المفتش العام في الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس أمس الاثنين بأن مكتبها سيبدأ عدة مهام متصلة بإنهاء العمليات العسكرية والدبلوماسية الأميركية في أفغانستان، ومن المقرر أن تقدم شو إفادة للمشرعين اليوم الثلاثاء.

وكانت الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة قد انهارت في منتصف أغسطس/آب الماضي، مع تقدم حركة طالبان في أنحاء البلاد بسرعة مذهلة ودخولها العاصمة كابل.

ووجه الجمهوريون بالولايات المتحدة انتقادات حادة لإدارة الرئيس جو بايدن لانهيار مجهود حربي دام 20 عاما في أفغانستان، إذ اتهمت إدارة بايدن بإدارة عملية انسحاب عسكري فاشلة.

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن توم ويست عين مبعوثا أميركيا جديدا إلى أفغانستان، خلفا لزلماي خليل زاد. وقد تولى ويست إدارة شؤون السياسة الأفغانية ضمن فريق بايدن الرئاسي الانتقالي، وعمل عن كثب مع خليل زاد منذ شهور

استقالة خليل زاد

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في تصريح للجزيرة إنه تنحى عن منصبه، وذكر بيان للخارجية الأميركية أن توم ويست وهو نائب خليل زاد جرى تعيينه مبعوثا أميركيا جديدا إلى أفغانستان.

وكانت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية ذكرت أن ويست كان يتولى إدارة شؤون السياسة الأفغانية ضمن فريق بايدن الرئاسي الانتقالي، وعمل عن كثب مع خليل زاد منذ شهور.

يذكر أن خليل زاد الذي ولد في أفغانستان، وعمل سفيرا لواشنطن في كل من أفغانستان والعراق، قاد محادثات أميركا مع طالبان في قطر، والتي أسفرت عن اتفاق تاريخي وقع في الدوحة شهر فبراير/شباط 2020.

من جهة أخرى، حصلت الجزيرة على صور من كاميرات مراقبة تظهر لحظة وقوع تفجيرات انتحارية وإطلاق نار استهدف مسجدا للشيعة في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان يوم الجمعة الماضي.

وتظهر الصور إطلاق الرصاص بشكل عشوائي داخل المسجد بعد اقتحامه من قبل مسلحين ثم لحظة التفجير الانتحاري داخله. وقد أدى الهجوم إلى مقتل أكثر من 60 مدنيا وإصابة 80 آخرين.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد تبنّى المسؤولية عن الهجوم. وتعهدت حركة طالبان بتأمين حراسة خاصة لمساجد الشيعة في أفغانستان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

CICA 6th Ministerial Meeting in Kazakhstan

"مجلس التفاعل في آسيا".. قطر تؤكد على دعم استقرار أفغانستان وموسكو تتهم الناتو بإذكاء التوتر في القارة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن التعاون في آسيا غير ممكن إلا بتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، واتهمت موسكو حلف الناتو بإذكاء التوتر في المنطقة.

Published On 12/10/2021

أفغانستان.. مباحثات سياسية بأنقرة وموسكو وحديث عن قرب استئناف واشنطن رحلات الإجلاء

قالت روسيا إنها تترقب وصول وفد من طالبان لموسكو للمشاركة في جولة ثالثة من المباحثات الأفغانية، ويجري وفد أفغاني مباحثات اليوم في تركيا، ونقلت صحيفة أميركية أن واشنطن ستعاود رحلات الإجلاء من أفغانستان.

Published On 14/10/2021
U.S. envoy for peace in Afghanistan Zalmay Khalilzad, speaks during a debate at Tolo TV channel in Kabul, Afghanistan April 28, 2019. REUTERS/Omar Sobhani

دعوات أممية للوفاء بالالتزامات الإنسانية.. مبعوث واشنطن لأفغانستان يستقيل وأميركا لن تشارك في مفاوضات موسكو

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد استقال من منصبه الاثنين، في حين أعلنت واشنطن أنها لن تشارك في مفاوضات موسكو حول الأزمة الأفغانية.

Published On 19/10/2021
المزيد من أخبار

لوفيغارو: هل تؤدي قضية تايوان لاندلاع حرب عالمية ثالثة؟

المنقوش تدعو أوروبا لمساعدة ليبيا على إنهاء المرحلة الانتقالية والاتحاد الأفريقي يرسل بعثة للمصالحة

النص الكامل للكلمة التي وجهتها ، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ، السيدة نجلاء المنقوش، للشعب الليبي ، مساء اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 ، حول مضامين ومسارات مبادرة استقرار ليبيا.

باحثان أميركيان: روسيا ليست قوة عظمى بالشرق الأوسط، ولا ينبغي لواشنطن تهويل خطرها

Russian President Vladimir Putin (L) listens to Andrei Terlikov, the head of the Ural Transport Machine Building Design Bureau, as they watch Russian infantry fighting vehicle with the Armata Universal Combat Platform and a T-14 Armata main battle tank at he Uralvagonzavod factory in the Urals city of Nizhny Tagil, Russia November 25, 2015. Speaking on a trip to the Ural mountains city of Nizhny Tagil, Putin ordered the despatch of an advanced weapons system to Russia'

هل يسيطر الحوثيون على مأرب؟.. 6 أسئلة بشأن القتال المحتدم بالمحافظة اليمنية النفطية

Tribal fighter loyal to Yemen's government walks past an army tank at a position during fighting atainst Houthi rebels in an area between Yemen's northern provoices of al-Jawf and Marib
الأكثر قراءة
logo

الركود العظيم.. هل بدأت قوة الصين بالأفول؟

وسط توتر مع واشنطن.. إلى أن تتجه رغبة تركيا في تحديث أسطولها الجوي؟

A Turkish Air Force F16 jet fighter prepares to take off from an air base during the Anatolian Eagle military exercise in the central Anatolian city of Konya, in this April 28, 2010 file picture. Turkish F-16 fighter jets shot down a war plane of unknown origin on November 24, 2015 after it violated Turkish air space close to the Syrian border and ignored warnings, a Turkish military official told Reuters. REUTERS/Umit Bektas

نصر الله يهاجم حزب جعجع ويعلن: لدينا 100 ألف مقاتل مدربون ومسلحون في لبنان

حسن نصر الله
logo

سياسة تفجير الألغام.. هل تفقد فرنسا نفوذها في المغرب العربي إلى الأبد؟

French President Emmanuel Macron speaks during the closing ceremony of the 127th National Congress of the French Fire Brigade in Marseille, France, October 16, 2021. Pascal Pochard-Casabianca/Pool via REUTERS