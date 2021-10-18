Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|أوروبا

يبحث الوضع في تونس وملفات أخرى.. اجتماع لوزراء خارجية أوروبا اليوم في لوكسمبورغ

الوضع في تونس سيكون على رأس مباحثات وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم (رويترز)
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202105:49 PM (مكة المكرمة)

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا، اليوم الاثنين، في لوكسمبورغ لبحث التطورات في تونس وملفات دولية أخرى.

وكان الكونغرس الأميركي خصص جلسة لمناقشة الوضع في تونس، كما يستعد البرلمان الأوروبي لجلسة تصويت بشأن تونس يوم 19 من الشهر الجاري.

وكانت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أعلنت في وقت سابق قرارها تأجيل القمة المقررة في جزيرة جربة التونسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى العام المقبل.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

وسيبحث اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم أيضا في لوكسمبورغ، الوضع في أفغانستان وغرب البلقان والأوضاع الإنسانية في إقليم تيغراي الإثيوبي وصياغة سياسة موحدة تجاه هذا الملف.

كما سيبحث المجتمعون العلاقات مع دول الخليج وتوسيع آفاق التنسيق السياسي والتجاري بين الجانبين.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

بيان_مجلس_البنك_المركزي_عبر_عن_عميق_انشغاله_لوضعية_المالية_العمومية_تواصل_اجتماعي[1]

مع تعطل مفاوضات المانحين الدوليين.. سد عجز الموازنة أول امتحان للحكومة التونسية الجديدة

أجمع خبراء في الشأن الاقتصادي على أن المالية العمومية بتونس تمر بأحلك فتراتها، في ظل شح السيولة لتغطية نفقات الموازنة، وتعطل المفاوضات مع المانحين الدوليين، والكل ينتظر قرارات الحكومة الجديدة.

Published On 16/10/2021

أفغانستان.. مباحثات سياسية بأنقرة وموسكو وحديث عن قرب استئناف واشنطن رحلات الإجلاء

قالت روسيا إنها تترقب وصول وفد من طالبان لموسكو للمشاركة في جولة ثالثة من المباحثات الأفغانية، ويجري وفد أفغاني مباحثات اليوم في تركيا، ونقلت صحيفة أميركية أن واشنطن ستعاود رحلات الإجلاء من أفغانستان.

Published On 14/10/2021
Ethiopians who fled the ongoing fighting in Tigray region, carry their belongings from a boat after crossing the Setit river on the Sudan-Ethiopia border in Hamdayet village in eastern Kassala state

مقال بواشنطن بوست: لهذه الأسباب على أميركا إعلان أن ما يجري في تيغراي إبادة جماعية

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا يرى كاتبه أن الفظائع التي ترتكبها الحكومة الإثيوبية بحق سكان تيغراي ينطبق عليها تعريف الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، داعيا إدارة الرئيس جو بايدن لإعلان ذلك.

Published On 7/10/2021
المزيد من أخبار

معتمدا على مبدأ "الامتياز الرئاسي".. ترامب يقاضي لجنة نيابية تحقّق في اقتحام أنصاره للكونغرس

حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن السعودية

دعوات أممية للوفاء بالالتزامات الإنسانية.. مبعوث واشنطن لأفغانستان يستقيل وأميركا لن تشارك في مفاوضات موسكو

U.S. envoy for peace in Afghanistan Zalmay Khalilzad, speaks during a debate at Tolo TV channel in Kabul, Afghanistan April 28, 2019. REUTERS/Omar Sobhani

السودان.. تشكيل لجنة سباعية لمعالجة الأوضاع ومبعوث أميركي قد يزور الخرطوم هذا الأسبوع

أكثر من 40 قتيلا في هجوم شنته عصابات على سوق بنيجيريا

Arrival of the rescued JSS Jangebe schoolgirls in Jangebe
الأكثر قراءة

نصر الله يهاجم حزب جعجع ويعلن: لدينا 100 ألف مقاتل مدربون ومسلحون في لبنان

حسن نصر الله
logo

سياسة تفجير الألغام.. هل تفقد فرنسا نفوذها في المغرب العربي إلى الأبد؟

French President Emmanuel Macron speaks during the closing ceremony of the 127th National Congress of the French Fire Brigade in Marseille, France, October 16, 2021. Pascal Pochard-Casabianca/Pool via REUTERS

الصحابة يشيعون جنازة امرأة مسيحية وشعائر استسقاء مشتركة واحتجاجات ترفع القرآن والإنجيل والتوراة.. التعايش الديني إسلاميا

Jerusalem Dome of the rock

"إسرائيل ليست عدوا".. جدل تونسي جديد في عهد قيس سعيد