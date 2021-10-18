يبحث الوضع في تونس وملفات أخرى.. اجتماع لوزراء خارجية أوروبا اليوم في لوكسمبورغ

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا، اليوم الاثنين، في لوكسمبورغ لبحث التطورات في تونس وملفات دولية أخرى.

وكان الكونغرس الأميركي خصص جلسة لمناقشة الوضع في تونس، كما يستعد البرلمان الأوروبي لجلسة تصويت بشأن تونس يوم 19 من الشهر الجاري.

وكانت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أعلنت في وقت سابق قرارها تأجيل القمة المقررة في جزيرة جربة التونسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى العام المقبل.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

وسيبحث اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم أيضا في لوكسمبورغ، الوضع في أفغانستان وغرب البلقان والأوضاع الإنسانية في إقليم تيغراي الإثيوبي وصياغة سياسة موحدة تجاه هذا الملف.

كما سيبحث المجتمعون العلاقات مع دول الخليج وتوسيع آفاق التنسيق السياسي والتجاري بين الجانبين.