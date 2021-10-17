Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|إيران

نائب إيراني: المفاوضات بشأن الاتفاق النووي تستأنف الخميس المقبل في بروكسل

Iran nuclear deal talks in Vienna
محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا (وكالة الأناضول)
17/10/2021-|آخر تحديث: 17/10/202107:22 PM (مكة المكرمة)

قال العضو في مجلس الشورى الإيراني أحمد علي رضا بيجي اليوم الأحد إنه من المقرر استئناف المحادثات بشأن الملف النووي لبلاده في بروكسل يوم الخميس المقبل مع الدول الخمس، التي لا تزال أطرافا في الاتفاق النووي الموقع في 2015.

ونقل النائب بيجي عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بعد اجتماع في البرلمان قوله "إن المحادثات مع مجموعة 4+1 ستبدأ الخميس في بروكسل".

كما أكد نائب إيراني آخر استئناف المفاوضات المتوقفة منذ يونيو/ حزيران "هذا الأسبوع".

وقال النائب بهروز محبي نجم آبادي عبر حسابه على تويتر "تلقى الجميع رسالة واضحة وجادة. الحكومة ستبدأ المحادثات هذا الأسبوع".

وبدأت هذه المفاوضات في أبريل/ نيسان في فيينا بين إيران من جهة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من جهة أخرى، ولا تزال هذه الدول أعضاء في اتفاق عام 2015 حول برنامج إيران النووي.

أما الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في 2018، فقد شاركت بشكل غير مباشر في مفاوضات فيينا الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أكد أن بلاده أبلغت الدول الغربية بأنها لا تتهرب من طاولة الحوار، وأنه المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي ستستأنف قريبا وفي الوقت المناسب.

وتأتي تصريحات المسؤولين الإيرانيين في ظل أحاديث من الوسطاء الأوروبيين، وأطراف ذات صلة بقرب استئناف المفاوضات المتعثرة في فيينا، بشأن العودة للالتزام بمضامين الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

بعد اتفاق الوكالة الدولية وطهران.. توقعات باستئناف مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي

يعقد محافظو الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا في فيينا، الاثنين، لبحث مسألة مراقبة الأنشطة النووية في إيران، في حين أكدت الخارجية الإيرانية أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا ستستأنف قريبا.

13/9/2021

بلينكن قال إن "الكرة في ملعب" طهران.. إيران تقيم الجولات السابقة وتعلن قرب العودة لمفاوضات فيينا بشأن النووي

حذر وزير الخارجية الأميركي إيران من أن الوقت ينفد لعودتها إلى الاتفاق النووي، معتبرا أن الكرة في ملعب الإيرانيين. وأكد مسؤولون إيرانيون أن طهران ستعود للمفاوضات قريبا.

1/10/2021
المزيد من أخبار
رابط خارجي

مع الحكيم.. علاج واعد وتقنية جديدة لمواجهة سرطان الثدي

رابط خارجي

كيف يتعلم الطفل الكلام وما هي علامات تأخر النطق؟

خلال 4 أشهر.. 700 هجوم لقوات النظام وروسيا استهدفت مدنيين شمال غربي سوريا

4 civilians injured by air strikes in Syria

نيويورك تايمز: بيروت مدينة الجميع تختبر مجددا العنف الطائفي

Explosion in Beirut: Deadly Gunfire Erupts After Investigating Judge Issues Arrest Warrant
الأكثر قراءة

كتاب يكشف الوجه الآخر لماكرون.. شهادات جدلية بحق أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسية

تحدى عبد الناصر والسادات واستقال رفضا لتقليص صلاحياته.. شيخ الأزهر عبد الحليم محمود

بدقيقة صمت وزخم رسمي استثنائي.. الجزائر تحيي ذكرى ضحايا مجزرة 17 أكتوبر في باريس

صلاح يطلب 33 مليون دولار سنويا لتجديد عقده مع ليفربول وريال مدريد يريد مبادلته بهازارد

Premier League - Watford v Liverpool