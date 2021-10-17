نائب إيراني: المفاوضات بشأن الاتفاق النووي تستأنف الخميس المقبل في بروكسل

قال العضو في مجلس الشورى الإيراني أحمد علي رضا بيجي اليوم الأحد إنه من المقرر استئناف المحادثات بشأن الملف النووي لبلاده في بروكسل يوم الخميس المقبل مع الدول الخمس، التي لا تزال أطرافا في الاتفاق النووي الموقع في 2015.

ونقل النائب بيجي عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بعد اجتماع في البرلمان قوله "إن المحادثات مع مجموعة 4+1 ستبدأ الخميس في بروكسل".

كما أكد نائب إيراني آخر استئناف المفاوضات المتوقفة منذ يونيو/ حزيران "هذا الأسبوع".

وقال النائب بهروز محبي نجم آبادي عبر حسابه على تويتر "تلقى الجميع رسالة واضحة وجادة. الحكومة ستبدأ المحادثات هذا الأسبوع".

وبدأت هذه المفاوضات في أبريل/ نيسان في فيينا بين إيران من جهة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من جهة أخرى، ولا تزال هذه الدول أعضاء في اتفاق عام 2015 حول برنامج إيران النووي.

أما الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في 2018، فقد شاركت بشكل غير مباشر في مفاوضات فيينا الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أكد أن بلاده أبلغت الدول الغربية بأنها لا تتهرب من طاولة الحوار، وأنه المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي ستستأنف قريبا وفي الوقت المناسب.

وتأتي تصريحات المسؤولين الإيرانيين في ظل أحاديث من الوسطاء الأوروبيين، وأطراف ذات صلة بقرب استئناف المفاوضات المتعثرة في فيينا، بشأن العودة للالتزام بمضامين الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.