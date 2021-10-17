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أخبار|تركيا

أردوغان يعلن عن محادثات جارية مع واشنطن لشراء مقاتلات إف-16

An F-16 aircraft of the Turkish Stars aerobatic team of the Turkish Air Force performs during Teknofest airshow over the city's new airport under construction in Istanbul
الولايات المتحدة عرضت على تركيا طائرات إف-16 لتحديث أسطولها الجوي (رويترز)
17/10/2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده طائرات إف-16 (F-16) المقاتلة مقابل استثماراتها في برنامج مقاتلات إف-35 (F-35)، الذي استبعدت واشنطن منه أنقرة بعد شرائها منظومة دفاع صاروخي من روسيا.

وكانت تركيا شريكة في برنامج المقاتلة الأميركية إف-35 عند إطلاقه، وكان يفترض أن تحصل على حوالي 100 منها، لكن واشنطن استبعدتها منه عام 2019 بعد شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400 (S-400).

وصارت أنقرة تطالب بتعويضات عن إقصائها من البرنامج الأميركي، نظرا لدفعها مسبقا 1.4 مليار دولار.

وقال أردوغان للصحفيين في مطار في إسطنبول الأحد قبل التوجه إلى جولة في أفريقيا "طرحنا هذه المسألة في محادثاتنا. نولي أهمية للحوار لإيجاد حل لهذه المشكلة".

وأضاف أن خطة تركيا لشراء طائرات إف-16 مرتبطة بمشكلة إف-35، موضحا أن الولايات المتحدة عرضت على بلاده طائرات إف-16 لتحديث أسطولها الجوي.

وكان الرئيس التركي قد أشار الشهر الماضي إلى خطط للحصول على دفعة ثانية من نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400، مما أدى إلى تحذير جديد من واشنطن بشأن مخاطر تدهور العلاقات الثنائية.

وكانت وكالة رويترز ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن تركيا قدمت طلبا للولايات المتحدة لشراء 40 طائرة إف-16 من إنتاج لوكهيد مارتن، ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية.

وسيواجه طلب الطائرات صعوبة على الأرجح للحصول على موافقة الكونغرس، نظرا لتوتر العلاقات مع تركيا خلال السنوات القليلة الماضية.

وشهدت الشراكة القائمة منذ عقود بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي توترا لم يسبق له مثيل خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب خلافات بشأن سياسة كل منهما تجاه سوريا، وعلاقات أنقرة الوثيقة مع موسكو وطموحاتها البحرية في شرق البحر المتوسط.

المصدر : وكالات

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