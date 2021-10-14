مقتل جندي سوري وإصابة 3 آخرين في هجوم جوي إسرائيلي على تدمر

قالت وزارة الدفاع السورية إن جنديا سوريا قُتل وأُصيب 3 آخرون في هجوم جوي إسرائيلي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص مساء أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب على صفحتها على موقع فيسبوك أن الهجوم وقع في الساعة 23:34 بحسب التوقيت المحلي (20:34 بتوقيت غرينتش)، واستهدف برجا للاتصالات وبعض النقاط المحيطة به وتسبب في وقوع بعض الخسائر المادية.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "الضربات الإسرائيلية طالت مواقع لمقاتلين إيرانيين، بينها برج الاتصالات التابع لهم أيضاً، قرب مطار التيفور العسكري جنوب شرق مدينة تدمر".

وفي الثامن من الشهر الحالي، قتل عنصران غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، وفق المرصد السوري، في قصف إسرائيلي استهدف أيضاً مطار التيفور ومحيطه، في حين تحدث الإعلام الرسمي عن إصابة 6 جنود سوريين وحدوث خسائر مادية.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.