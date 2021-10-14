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مصر.. محكمة عسكرية تؤيد السجن مدى الحياة لـ32 متهما في "محاولة اغتيال السيسي"

عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الجزيرة)
13/10/2021

أيدت محكمة عسكرية مصرية الأربعاء السجن مدى الحياة (25 عاما) في حق 32 متهما، أدينوا بتهمة "تكوين 22 خلية إرهابية" خططت لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية أصدرت في يونيو/حزيران 2019 أحكامها بالسجن المؤبد في حق المتهمين في القضية، التي عُرفت إعلاميا باسم "محاولة اغتيال السيسي".

ونشر محامي المتهمين خالد المصري على صفحته في فيسبوك "المحكمة العليا للطعون العسكرية تقرر رفض جميع الطعون وتأييد جميع الأحكام كما هي إلا لاثنين فقط من المتهمين قامت بتعديل حكمهما من المؤبد إلى 15 سنة".

وشملت القضية أكثر من 290 متهما أحيلوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على المحكمة العسكرية، على خلفية توجيه النيابة اتهامات لهم بتكوين "خلايا إرهابية" تتبع تنظيم "ولاية سيناء"، وهو الفرع المصري لتنظيم الدولة، وينشط في شمال سيناء ووسطها.

وشملت أحكام محكمة الجنايات العسكرية في 2019، معاقبة 264 متهما بالسجن مدداً تراوحت بين 3 أعوام و15 عاما.

وكشف نص تحقيقات النائب العام في 2016 الذي نُشر في مواقع الأخبار المحلية تخطيط المتهمين لاغتيال السيسي وهو برفقة بن نايف حينما كان يؤدي مناسك العمرة العام 2014، إلا أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية آنذاك علاء يوسف نفى ما تم تداوله في بعض الصحف العربية عن تعرض السيسي لمحاولة اغتيال من دون توضيح تفاصيل.

كذلك أُسند للمتهمين، حسب التحقيقات، واقعة اغتيال 3 قضاة في العريش بمحافظة شمال سيناء عام 2015، واستهداف السائحين وقوات الأمن من الجيش والشرطة.

وتواجه مصر منذ سنوات تصاعدا في أنشطة الجهاديين في شمال سيناء ووسطها، وتقوم القوات المصرية منذ فبراير/شباط 2018 بحملة واسعة على مجموعات مسلحة في سيناء، وفي أجزاء أخرى من البلاد.

ومنذ بدء الحملة، قتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم جهاديون وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.

المصدر : الفرنسية

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