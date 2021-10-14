اتهم وزير المالية اللبناني الأسبق علي حسن خليل قاضيَ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بأنه مسيَّس، بينما قرر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها بعد ظهر الثلاثاء متابعة البحث في ملابسات التحقيق العدلي.
لحظة بلحظة.. تطورات الوضع المتصاعد في بيروت
سقط قتلى وجرحى صباح اليوم الخميس جراء إطلاق رصاص أثناء تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، في تصعيد يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.
وهذه آخر التطورات:
الخارجية الأميركية: سلوك حزب الله في لبنان مزعزع لاستقرار البلاد، ونعارض كل محاولات التخويف التي يتعرض لها السلك القضائي في لبنان
الخارجية الأميركية: ندعو إلى الهدوء وخفض التصعيد في بيروت
التيار الوطني الحر: ما حصل في بيروت اعتداء مسلح على أناس أرادوا التعبير عن رأيهم ولو كنا لا نوافقهم الرأي
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش يعبر عن قلقه الشديد إزاء التطورات في لبنان، ويدعو جميع الأطراف في لبنان للوقف الفوري لجميع أعمال العنف
الحكومة اللبنانية تعلن الإغلاق العام يوم غد الجمعة حدادا على أرواح ضحايا أحداث اليوم ببيروت
الجيش اللبناني: دهم عدد من الأماكن بحثا عن مطلقي النار وتوقيف 9 أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري
الجيش اللبناني: لن نتهاون مع أي مسلح ووحداتنا مستمرة في الانتشار لمنع تجدد الاشتباكات
الرئيس اللبناني ميشال عون: أجريت اتصالات بالأطراف المعنية لمعالجة ما حدث، ولن نسمح لأحد أن يأخذ البلد رهينة لمصالحه وحساباته
الرئيس اللبناني: من غير المقبول أن يعود السلاح لغة للتخاطب بين الأفرقاء اللبنانيين، وسيتم التحقيق في ما حدث لمحاسبة المسؤولين والمحرضين عليه
سعد الحريري: ما حصل اليوم في بيروت من إطلاق نار وقذائف أمر مرفوض بكل المقاييس، وندعو الجيش اللبناني والقوى الأمنية لمنع كل أشكال إطلاق النار وتوقيف المسلحين
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي: أعتذر إلى اللبنانيين عما حصل اليوم، والحل الوحيد في لبنان هو الحوار وعلينا العمل على حل المشاكل اليومية للمواطنين
ميقاتي: ملتزمون بإجراء الانتخابات في الآجال الدستورية رغم العنف غير المشجع في بيروت اليوم
سمير جعجع: السبب الرئيس لأحداث بيروت هو السلاح المتفلت الذي يهدد المواطنين
بيان لحزب الله وحركة أمل: المشاركون في الاعتصام تعرضوا لاعتداء مسلح من مجموعات تابعة لحزب القوات اللبنانية
مراسل الجزيرة: حالة من الهدوء تسود منطقة الاشتباكات في بيروت بعد انتشار الجيش اللبناني.
مراسل الجزيرة: بدء انتشار مدرعات الجيش اللبناني في الأحياء الداخلية في منطقتي الشياح وعين الرمانة ببيروت.
مراسل الجزيرة: 6 قتلى و33 جريحا جراء الاشتباكات المسلحة في منطقتي الشياح وعين الرمانة ببيروت.
رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش ماض في إجراءاته لإزالة كل المظاهر المخلة بالأمن وتوقيف المتورطين.
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: الجيش ماض في إجراءاته الميدانية لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن.
مراسل الجزيرة: اندلاع حريق في أحد مباني منطقة الشياح عقب إطلاق قذائف صاروخية.
مراسل الجزيرة: مدرعات الجيش اللبناني تدخل أحياء في الشياح وعين الرمانة مع استمرار إطلاق المسلحين الرصاص.
وزير الداخلية اللبناني: حكومتنا هي للإنقاذ وللعمل وليست هي من يقوم بتخريب الأوضاع في البلاد.
وزير الداخلية اللبناني: المتظاهرون أكدوا على سلمية تحركهم وهناك من بدأ بإطلاق النار والتحقيق سيكشفهم.
وزير الداخلية اللبناني: سنطلب من الحكومة اتخاذ كل ما يلزم لضبط الوضع الأمني في منطقتي الشياح وعين الرمانة.
الجيش اللبناني يقوم بإخلاء بعض المباني في منطقة الشياح – عين الرمانة من عائلات عالقة وسط الاشتباكات.
مراسل الجزيرة عن مصادر طبية: 5 قتلى و20 جريحا في الاشتباكات بمنطقة الشياح-عين الرمانة.
مراسل الجزيرة: اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين مسلحين في منطقة الشياح-عين الرمانة.
مراسل الجزيرة عن مصدر أمني: الجيش اللبناني يغلق طرقا ويطارد مسلحين في شوارع بمنطقة الطيونة-الشياح.
الجيش اللبناني: على المدنيين إخلاء الشوارع وسيتم استهداف أي شخص يقدم على إطلاق النار.
الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان: 3 قتلى في إطلاق نار بالعاصمة بيروت.
حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك: الاعتداء على التظاهرة في الطيونة ببيروت يهدف إلى جر البلد إلى الفتنة، وقد نفذ من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة، ويتحمل مسؤوليته المحرضون.