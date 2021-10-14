لحظة بلحظة.. تطورات الوضع المتصاعد في بيروت

سقط قتلى وجرحى صباح اليوم الخميس جراء إطلاق رصاص أثناء تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، في تصعيد يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.

وهذه آخر التطورات:

منذ 14 ساعة الخارجية الأميركية: سلوك حزب الله في لبنان مزعزع لاستقرار البلاد، ونعارض كل محاولات التخويف التي يتعرض لها السلك القضائي في لبنان

منذ 14 ساعة الخارجية الأميركية: ندعو إلى الهدوء وخفض التصعيد في بيروت

منذ 15 ساعة التيار الوطني الحر: ما حصل في بيروت اعتداء مسلح على أناس أرادوا التعبير عن رأيهم ولو كنا لا نوافقهم الرأي

منذ 16 ساعة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش يعبر عن قلقه الشديد إزاء التطورات في لبنان، ويدعو جميع الأطراف في لبنان للوقف الفوري لجميع أعمال العنف

منذ 16 ساعة الحكومة اللبنانية تعلن الإغلاق العام يوم غد الجمعة حدادا على أرواح ضحايا أحداث اليوم ببيروت

منذ 16 ساعة الجيش اللبناني: دهم عدد من الأماكن بحثا عن مطلقي النار وتوقيف 9 أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري

منذ 16 ساعة الجيش اللبناني: لن نتهاون مع أي مسلح ووحداتنا مستمرة في الانتشار لمنع تجدد الاشتباكات

منذ 16 ساعة الرئيس اللبناني ميشال عون: أجريت اتصالات بالأطراف المعنية لمعالجة ما حدث، ولن نسمح لأحد أن يأخذ البلد رهينة لمصالحه وحساباته

منذ 16 ساعة الرئيس اللبناني: من غير المقبول أن يعود السلاح لغة للتخاطب بين الأفرقاء اللبنانيين، وسيتم التحقيق في ما حدث لمحاسبة المسؤولين والمحرضين عليه

منذ 17 ساعة سعد الحريري: ما حصل اليوم في بيروت من إطلاق نار وقذائف أمر مرفوض بكل المقاييس، وندعو الجيش اللبناني والقوى الأمنية لمنع كل أشكال إطلاق النار وتوقيف المسلحين

منذ 17 ساعة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي: أعتذر إلى اللبنانيين عما حصل اليوم، والحل الوحيد في لبنان هو الحوار وعلينا العمل على حل المشاكل اليومية للمواطنين

منذ 17 ساعة ميقاتي: ملتزمون بإجراء الانتخابات في الآجال الدستورية رغم العنف غير المشجع في بيروت اليوم

منذ 19 ساعة سمير جعجع: السبب الرئيس لأحداث بيروت هو السلاح المتفلت الذي يهدد المواطنين

منذ 19 ساعة بيان لحزب الله وحركة أمل: المشاركون في الاعتصام تعرضوا لاعتداء مسلح من مجموعات تابعة لحزب القوات اللبنانية

منذ 20 ساعة مراسل الجزيرة: حالة من الهدوء تسود منطقة الاشتباكات في بيروت بعد انتشار الجيش اللبناني.

منذ 20 ساعة مراسل الجزيرة: بدء انتشار مدرعات الجيش اللبناني في الأحياء الداخلية في منطقتي الشياح وعين الرمانة ببيروت.

منذ 20 ساعة مراسل الجزيرة: 6 قتلى و33 جريحا جراء الاشتباكات المسلحة في منطقتي الشياح وعين الرمانة ببيروت.

منذ 20 ساعة رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش ماض في إجراءاته لإزالة كل المظاهر المخلة بالأمن وتوقيف المتورطين.

منذ 20 ساعة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: الجيش ماض في إجراءاته الميدانية لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن.

منذ 21 ساعة مراسل الجزيرة: اندلاع حريق في أحد مباني منطقة الشياح عقب إطلاق قذائف صاروخية.

منذ 21 ساعة مراسل الجزيرة: مدرعات الجيش اللبناني تدخل أحياء في الشياح وعين الرمانة مع استمرار إطلاق المسلحين الرصاص.

منذ 21 ساعة وزير الداخلية اللبناني: حكومتنا هي للإنقاذ وللعمل وليست هي من يقوم بتخريب الأوضاع في البلاد.

منذ 21 ساعة وزير الداخلية اللبناني: المتظاهرون أكدوا على سلمية تحركهم وهناك من بدأ بإطلاق النار والتحقيق سيكشفهم.

منذ 21 ساعة وزير الداخلية اللبناني: سنطلب من الحكومة اتخاذ كل ما يلزم لضبط الوضع الأمني في منطقتي الشياح وعين الرمانة.

منذ 21 ساعة الجيش اللبناني يقوم بإخلاء بعض المباني في منطقة الشياح – عين الرمانة من عائلات عالقة وسط الاشتباكات.

منذ 21 ساعة مراسل الجزيرة عن مصادر طبية: 5 قتلى و20 جريحا في الاشتباكات بمنطقة الشياح-عين الرمانة.

منذ 21 ساعة مراسل الجزيرة: اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين مسلحين في منطقة الشياح-عين الرمانة.

منذ 22 ساعة مراسل الجزيرة عن مصدر أمني: الجيش اللبناني يغلق طرقا ويطارد مسلحين في شوارع بمنطقة الطيونة-الشياح.

منذ 22 ساعة الجيش اللبناني: على المدنيين إخلاء الشوارع وسيتم استهداف أي شخص يقدم على إطلاق النار.

منذ 22 ساعة الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان: 3 قتلى في إطلاق نار بالعاصمة بيروت.