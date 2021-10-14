أفغانستان.. مباحثات سياسية بأنقرة وموسكو وحديث عن قرب استئناف واشنطن رحلات الإجلاء

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم إنها تترقب وصول وفد عن حركة طالبان إلى موسكو للمشاركة في الجولة الثالثة من المباحثات الأفغانية، في حين يجري وفد أفغاني برئاسة وزير الخارجية مباحثات اليوم مع المسؤولين الأتراك في أنقرة، ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأميركية عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستعاود رحلات الإجلاء من أفغانستان قبل نهاية العام.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الجولة الثالثة من المباحثات الأفغانية المرتقبة في روسيا تندرج ضمن ما تعرف "بصيغة موسكو"، وينتظر أن تعقد الجولة الأربعاء المقبل.

وأوضحت المتحدثة أن المباحثات ستركز على تقوية الدعم الدولي لأفغانستان من تفادي وقوع أزمة إنسانية في أعقاب سيطرة حركة طالبان على مقاليد السلطة في البلاد منتصف أغسطس/آب الماضي.

وذكرت وكالة رويترز أن الصين وباكستان والهند وإيران ستشارك في المباحثات.

وأعربت زاخاروفا عن قلق بلادها من النشاط المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان، مضيفة أن موسكو تأمل أن تتم ترجمة تصريحات السلطات الأفغانية الجديدة بشأن قدرتها على القضاء على تنظيم الدولة من دون تدخل خارجي على أرض الواقع.

الرئيس الروسي حذر من أن مقاتلين متشددين من العراق وسوريا بدؤوا دخول أفغانستان (رويترز)

مخاوف بوتين

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر أمس من "مقاتلين متشددين من العراق وسوريا بدؤوا دخول أفغانستان، مضيفا -في لقاء عبر الفيديو مع قادة أجهزة استخبارات في رابطة الدول المستقلة- أن الوضع في أفغانستان "ليس سهلا"، و"من الممكن أن يسعى إرهابيون إلى زعزعة الأوضاع في دول مجاورة".

وأفاد مراسل الجزيرة في تركيا بأن وفد حكومة طالبان -برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي- وصل ظهر اليوم إلى العاصمة أنقرة، والتقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وقال الوزير التركي إن بلاده شددت للمجتمع الدولي على "ضرورة التواصل مع الحكومة الأفغانية، وهو أمر مختلف عن الاعتراف".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الطرفين سيناقشان مواضيع المساعدات الإنسانية، والهجرة، وملف الطيران المدني.

وأبقت تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)- على سفارتها في أفغانستان بعد انسحاب الدول الغربية نهاية أغسطس/آب الماضي، ولكن أنقرة قالت إنها لن تتعامل بشكل كامل مع طالبان ما لم تشكل حكومة أكثر شمولا.

وتأتي زيارة الوفد الأفغاني لأنقرة بعد يوم من تصريح وزير الخارجية التركي للصحفيين بأنه يعتزم ووزراء من دول أخرى زيارة كابل لإجراء محادثات مع طالبان، وتعمل تركيا مع قطر للمساعدة في تشغيل مطار كابل الدولي وإعادة فتحه أمام حركة السفر الدولية.





رحلات الإجلاء

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال -عن مصدر لم تكشف عنه في وزارة الخارجية الأميركية- أن الولايات المتحدة ستعاود رحلات الإجلاء من أفغانستان قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف المصدر أن معاودة الرحلات ستساعد المواطنين الأميركيين والمقيمين في الولايات المتحدة وبعض طالبي تأشيرة الدخول للتراب الأميركي على مغادرة أفغانستان.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن من أولى أولويات إدارته إجلاء الأميركيين وحملة البطاقة الخضراء الذين لم يستطيعوا المغادرة ضمن رحلات الإجلاء التي جرت في النصف الثاني من أغسطس/آب الماضي.

وقال مصدر حكومي أفغاني إن قائد شرطة مديرية شيغل في ولاية كونر (شرقي أفغانستان) قُتل في تفجير عبوة ناسفة زرعت على جانب إحدى الطرق، وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 11 شخصا في الولاية، وقال طبيب في مستشفى كونار لوكالة الصحافة الفرنسية إن المستشفى استقبل 4 جرحى من مقاتلي طالبان و7 مدنيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت الخطوط الباكستانية اليوم إنها علقت رحلاتها إلى العاصمة الأفغانية بعدما ما وصفته بأنه تدخل جائر من جانب سلطات طالبان في أسعار التذاكر.

وأوضحت الشركة -في بيان لها- أن قرار تعليق الرحلات جاء بعدما أمرت طالبان الشركة (وهي شركة الطيران الدولية الوحيدة التي تسيّر رحلات منتظمة من كابل) بخفض أسعار التذاكر إلى المستويات التي كانت عليها منذ حكومة الرئيس السابق أشرف غني في منتصف أغسطس/آب الماضي.