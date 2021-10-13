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أخبار|كوريا الشمالية

ردا على تصريحات زعيم كوريا الشمالية.. واشنطن تطالب بيونغ يانغ بالإحجام عن التصعيد

Defence Development Exhibition, in Pyongyang
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال افتتاح معرض التطوير العسكري في بيونغ يانغ قبل أيام (رويترز)
13/10/2021

طالبت واشنطن كوريا الشمالية بالإحجام عن "الأفعال التصعيدية"، مجددة التأكيد على "الدعم الأميركي للحوار والتعاون بين الكوريتين".

جاء ذلك في بيان لمستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان بعد اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي سوه هون في واشنطن.

ونقلت وسائل إعلام رسمية أمس الثلاثاء عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله إن تطوير الأسلحة ضروري لمواجهة السياسات الأميركية العدائية والحشد العسكري الكوري الجنوبي.

كما نقل تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله -في كلمة ألقاها في معرض التطوير الدفاعي- إن بيونغ يانغ تزيد من قوتها العسكرية دفاعا عن النفس وليس لشن حرب.

ويظهر من صور نشرتها صحيفة الحزب الحاكم "رودونغ سينمون" أن كيم أدلى بهذه التصريحات وهو بجوار مجموعة متنوعة من الأسلحة، منها صواريخ باليستية عابرة للقارات من بينها الصاروخ "هواسونغ-16" (Hwasong-16).

ويعد هذا الصاروخ أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية، وتم الكشف عنه في عرض عسكري في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لكن لم يتم اختباره بعد.

Defence Development Exhibition "Self-Defence-2021" at the Three-Revolution Exhibition House in Pyongyangمعرض للتطوير العسكري في بيونغ يانغ قبل أيام (رويترز)

سباق تسلح

وقال كيم "لا نناقش الحرب مع أحد، بل نناقش منع الحرب نفسها وتعزيز قوة الردع حرفيا من أجل حماية السيادة الوطنية".

في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في إفادة صحفية إن أجهزة المخابرات الكورية الجنوبية والأميركية تعكفان بالفعل على دراسة الأسلحة التي ظهرت في المعرض وستواصلان متابعة الموقف عن كثب.

يذكر أن الجارتين الكوريتين تخوضان سباق تسلح متسارعا، إذ تختبران صواريخ باليستية قصيرة المدى متقدمة وأسلحة أخرى.

واختبرت كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة أول صاروخ باليستي من إنتاجها ينطلق من غواصة، وتعتزم تصنيع أسلحة رئيسية جديدة تشمل حاملات طائرات، كما اشترت مقاتلات شبح أميركية من طراز "إف-35" (F-35).

كما تمضي كوريا الشمالية قدما في برنامجها الصاروخي، ويقول محللون إنها بدأت توسعة كبيرة في مفاعلها النووي الرئيسي المستخدم في إنتاج وقود لصنع قنابل نووية.

المصدر : رويترز

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