Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|تركيا

أنقرة تحمّل واشنطن وموسكو مسؤولية الهجمات المنطلقة من سوريا ضدها

British Foreign Secretary Visits Turkey To Show Support In Syrian Conflict
أوغلو قال إن تركيا ستقوم بما يجب ما دام أن الولايات المتحد وروسيا لم تلتزما بتعهداتهما (غيتي)
13/10/2021

حمّل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الولايات المتحدة وروسيا مسؤولية ما وصفها بالهجمات الإرهابية التي شنتها المنظمات الكردية ضد تركيا والمدنيين انطلاقا من سوريا.

وقال أوغلو إن واشنطن شجبت تلك الهجمات لكن هذه التصريحات "ليست صادقة".

وتساءل الوزير التركي "من يسلح هؤلاء ومن يدعمهم؟"، قائلا إن بلاده ستفعل ما يجب القيام به من أجل تنظيف المنطقة ممن سمّاهم الإرهابيين فيها.

وتابع "بما أن روسيا والولايات المتحدة لم تلتزما بتعهداتهما فيجب علينا الاعتماد على أنفسنا والقيام بما يجب".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدى أول أمس الاثنين استعداده "لاتخاذ الإجراءات اللازمة" للقضاء سريعا على التهديدات ضد قواته، بعد الهجمات الأخيرة التي شنت ضدها في شمال سوريا.

وقال الرئيس التركي عند خروجه من اجتماع الحكومة "نحن مصممون على القضاء بأنفسنا على التهديدات القادمة من سوريا"، مشيرا إلى أن "صبره ينفد".

وصرح بأن "الهجمات الأخيرة والمضايقات التي تستهدف قوات الشرطة التابعة لنا بلغت أقصى حدها"، وقال "سنتخذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن".

ونددت واشنطن أمس الثلاثاء بمقتل ضابطين من الشرطة التركية في هجوم بمنطقة أعزاز شمالي سوريا، حيث تنتشر قوات تركية ضمن عملية درع الفرات.

وقد أعربت الخارجية الأميركية عن إدانتها للهجمات عبر الحدود ضد "حليفة الناتو تركيا"، مقدمة تعازيها لأسر الشرطييْن التركيين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار
رابط خارجي

تشي غيفارا.. قصة ثائر تلتقي به في كل مدن العالم

رابط خارجي

جابر بن حيان.. ومضات من عبقرية أرسطو الكيمياء العربي

العراق.. مطالب بإعادة النظر في نتائج الانتخابات ومقتدى الصدر يدعو المعترضين لضبط النفس

Demonstrators supporting candidate Alaa Al-Haidari protest against his loss in the preliminary results of Iraq's parliamentary election, in Basra

مقال في واشنطن بوست: نحن العراقيين لم ننل الديمقراطية التي وعدونا بها وها نحن ندفع الثمن

الانتخابات التشريعية العراقية.. الصدريون بالمرتبة الأولى
الأكثر قراءة

هل الشاي من السوائل؟

5 مرشحين لن تبتعد الكرة الذهبية عنهم

Soccer Football - Ada Hegerberg Press Conference - Groupama OL Training Center, Lyon, France - December 4, 2018 General view of the Ballon d'Or trophy before the press conference REUTERS/Emmanuel Foudrot

نتائج مفاجئة.. تعرف على الرابحين والخاسرين في انتخابات العراق

أحمد شوقي.. تربى في القصور الملكية وأنشد أروع قصائد حب الوطن واختير أميرا للشعراء

أحمد شوقي - الموسوعة