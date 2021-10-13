Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار

أميركا تتحدث عن "مناقشات مثمرة" مع طالبان بالدوحة وقمة الـ20 تتعهد بمساعدات إنسانية

قيادات من حركة طالبان التقت في الدوحة بالمبعوث الأميركي لأفغانستان
قيادات من حركة طالبان خلال مباحثات سابقة بالدوحة مع مفاوضين أميركيين (مواقع التواصل الإجتماعي)
13/10/2021-|آخر تحديث: 13/10/202104:29 AM (مكة المكرمة)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس اليوم الثلاثاء إن "مناقشات مثمرة" جرت بين الولايات المتحدة وطالبان حول قضية المساعدات الإنسانية لأفغانستان، خلال اجتماعات عقدت في قطر مطلع الأسبوع، ووصف المحادثات بأنها "إيجابية إلى حد كبير".

وناقش المسؤولون وصول المساعدات الإنسانية، خلال اجتماعات استمرت يومين بين ممثلي طالبان ومسؤولين أميركيين، من بينهم مسؤولون في المخابرات والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال برايس إن المحادثات ركزت على الأمن والمخاوف المتعلقة بالإرهاب وتوفير ممر آمن للمواطنين الأجانب والحلفاء الأفغان للولايات المتحدة لمغادرة البلاد، وكذلك حقوق الإنسان.

وأضاف برايس أن "الوفد أوضح، مثلما نفعل باستمرار، أن الحكم على طالبان في نهاية المطاف لا يعتمد فقط على أقوالها وإنما يعتمد فقط على أفعالها".

وقال برايس إن اجتماعا آخر عُقد أمس الثلاثاء مع ممثلين من طالبان شارك فيه مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إلى جانب مسؤولين أميركيين.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن اجتماعا موسعا عقد أمس في العاصمة القطرية، جمع وفود الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ووفد الحكومة الأفغانية المؤقتة، هو الأول بين هذه الأطراف منذ سيطرة طالبان على أفغانستان.

وأعلنت قطر أن هذه المحادثات خلصت إلى مخرجات إيجابية وبناءة، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار التواصل بينهما في الفترة المقبلة.

ومنذ سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس/ آب، جمدت واشنطن المساعدات الثنائية لأفغانستان، لكنها تقول إنها لا تزال تقدم المساعدة من خلال جماعات غير حكومية. وهناك دعوات لإتاحة الاحتياطيات الحكومية المحتجزة في الولايات المتحدة للحكومة الجديدة بقيادة طالبان، لتخفيف الأزمة الإنسانية المتزايدة.

وكان وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي أكد أن بلاده تريد "علاقات إيجابية مع كل العالم. ونؤمن بعلاقات دولية متوازنة. نعتقد أن العلاقات المتوازنة من الممكن أن تنقذ أفغانستان من عدم الاستقرار".

وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات، لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.

دعم قمة الـ 20
في غضون ذلك، قال قادة مجموعة الـ20 أمس الثلاثاء إنهم ملتزمون بتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني مع التركيز على محاربة الإرهاب، وأعلنت المفوضية الأوروبية تخصيصا لأفغانستان بقيمة 1.2 مليار دولار.

وذكر البيت الأبيض -في بيان له- أن قادة مجموعة الـ20 جددوا التزامهم الجماعي بتقديم المساعدة الإنسانية مباشرة إلى الشعب الأفغاني عن طريق المنظمات الدولية المستقلة، وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها النساء والفتيات والأقليات.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ناقش مع قادة الـ20، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي أقيم عن بعد واستضافته إيطاليا، الحاجة الماسة إلى الحفاظ على الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تهديد تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك ضمان المرور الآمن للرعايا الأجانب والشركاء الأفغان الذين يسعون لمغادرة أفغانستان.

 

واقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -خلال مشاركته في قمة الـ20- تشكيل مجموعة عمل من أجل أفغانستان ضمن بنية مجموعة الـ20، وأعرب عن رغبة بلاده في ترؤس المجموعة. وأضاف أردوغان أن بلاده لا يمكنها تحمل موجات جديدة من اللاجئين الأفغان.

من جانبه، دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قادة مجموعة الـ20 إلى انتهاج مقاربة عملية تجاه المسألة الأفغانية، كما دعا أمير دولة قطر إلى اتخاذ موقف دولي موحد والوصول إلى خارطة طريق لمسؤوليات وواجبات الحكومة الأفغانية المؤقتة.

وتأتي القمة الاستثنائية لمجموعة الـ20 التي استضافها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، بعد أقل من شهرين على سيطرة حركة طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان، عقب انهيار حكومة كابل بالتزامن مع المرحلة النهائية لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

من برنامج: بلا حدود

برلمانية أوروبية: طالبان أصبحت أمرا واقعا والأولوية للوضع الإنساني في أفغانستان

قالت كلير ديلي عضو البرلمان الأوروبي ونائبة رئيس مجموعة العلاقات مع أفغانستان في البرلمان الأوروبي إنه يجب إعطاء الأولوية للأزمة الإنسانية في أفغانستان، مشددة على أن طالبان أصبحت أمرا واقعا.

أفغانستان.. ممثل الحكومة لدى الأمم المتحدة يلتقي سفراء بالدوحة ومسؤولون دوليون يخططون سرا لنقل الأموال جوا إلى المحتاجين

عقد الممثل الدائم للحكومة الأفغانية المؤقتة لدى الأمم المتحدة لقاء بالدوحة مع سفراء غربيين وعرب، في حين قالت مصادر مطلعة على خطط سرية إن مسؤولين دوليين يخططون لنقل الأموال جوا للمحتاجين بأفغانستان.

8/10/2021

أفغانستان.. قادة العشرين ملتزمون بتقديم المعونات وحراك دبلوماسي في قطر وكازاخستان

قال قادة مجموعة العشرين اليوم الثلاثاء إنهم ملتزمون بتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني مع التركيز على محاربة الإرهاب، بينما جرت مباحثات في الدوحة واجتماع وزاري في كازاخستان محورها الوضع الأفغاني

12/10/2021
المزيد من أخبار
رابط خارجي

تشي غيفارا.. قصة ثائر تلتقي به في كل مدن العالم

رابط خارجي

جابر بن حيان.. ومضات من عبقرية أرسطو الكيمياء العربي

العراق.. مطالب بإعادة النظر في نتائج الانتخابات ومقتدى الصدر يدعو المعترضين لضبط النفس

Demonstrators supporting candidate Alaa Al-Haidari protest against his loss in the preliminary results of Iraq's parliamentary election, in Basra

أنقرة تحمّل واشنطن وموسكو مسؤولية الهجمات المنطلقة من سوريا ضدها

British Foreign Secretary Visits Turkey To Show Support In Syrian Conflict
الأكثر قراءة

هل الشاي من السوائل؟

5 مرشحين لن تبتعد الكرة الذهبية عنهم

Soccer Football - Ada Hegerberg Press Conference - Groupama OL Training Center, Lyon, France - December 4, 2018 General view of the Ballon d'Or trophy before the press conference REUTERS/Emmanuel Foudrot

نتائج مفاجئة.. تعرف على الرابحين والخاسرين في انتخابات العراق

أحمد شوقي.. تربى في القصور الملكية وأنشد أروع قصائد حب الوطن واختير أميرا للشعراء

أحمد شوقي - الموسوعة