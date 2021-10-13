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أخبار|فلسطين

احتجاجا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.. 250 أسيرا من "الجهاد الإسلامي" يبدؤون إضرابا عن الطعام

أحد أبراج المراقبة في سجن جلبوع شمالي إسرائيل (رويترز)
13/10/2021-|آخر تحديث: 13/10/202102:33 PM (مكة المكرمة)

بدأ نحو 250 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على "الإجراءات التنكيلية" التي تُتخذ بحقهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن "جزءا من أسرى حركة الجهاد الإسلامي شرعوا اليوم في إضراب عن الطعام".

وفي بيانه، أضاف نادي الأسير أن الأسرى المضربين يطالبون إدارة سجون الاحتلال "بوقف إجراءاتها التنكيلية التي كانت قد فرضتها بشكل مضاعف بحقّهم بعد السادس من سبتمبر/أيلول، تاريخ عملية نفق الحرية".

تشتيت الأسرى

وفي السادس من سبتمبر/أيلول الماضي، نجح 6 أسرى -5 منهم من حركة الجهاد- في الفرار عبر نفق من سجن جلبوع شمالي إسرائيل، ولكن أعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

وقالت مصادر في الحركة إن من الإجراءات العقابية تشتيت أسرى "الجهاد"، بحيث لا يجتمع أكثر من معتقل واحد من الحركة في كل زنزانة.

وأوضح نادي الأسير أن قرار أسرى الجهاد الإسلامي بالإضراب عن الطعام "هو جزء من البرنامج النضالي الذي أقرّته لجنة الطوارئ الوطنية من الفصائل كافة، لمواجهة إجراءات إدارة السجون".

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4600 أسير فلسطيني، بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، و520 معتقلا إداريا، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني لنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر : وكالات

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