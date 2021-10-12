اليمن.. التحالف يؤكد تنفيذ عمليات لحماية المدنيين بالعبدية وتحذيرات من كارثة إنسانية بسبب حصار الحوثيين

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه نفذ 338 عملية استهداف في مديرية العَبْدية (جنوبي مأرب) لحماية المدنيين في المديرية منذ بداية حصار جماعة الحوثي لها، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية تهدد المديرية واليمن كله.

ومنذ نحو 3 أسابيع، يحاصر الحوثيون مديرية العبدية بمحافظة مأرب من مختلف المنافذ، بعد أن صدّت القوات الحكومية -بمساندة من التحالف السعودي الإماراتي- جميع هجماتهم التي استهدفت السيطرة عليها.

وذكر التحالف -في بيان- أن العمليات أسفرت عن تدمير 8 آليات عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 156 عنصرا من الحوثيين، في الساعات الـ24 الماضية.

كما أكد التحالف التزامه بدعم الجيش الوطني اليمني، وحماية المواطنين اليمنيين مما سماه بطش المليشيات.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك قد أجرى اتصالا مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي لمناقشة الوضع الإنساني الذي وصفه الوزير بالمأساوي لعشرات آلاف السكان في مديرية العبدية نتيجة حصار الحوثيين، داعيا الأمم المتحدة ووكالاتها إلى التدخل وإنقاذ المحاصرين.

كما أعربت السلطة المحلية في محافظة مأرب عن استيائها من عدم الاستجابة للنداءات المتكررة لتوفير المساعدة الإنسانية للسكان المحاصرين في مديرية العبدية.





"كارثة إنسانية"

وأضافت -في بيان- أن نحو 35 ألف شخص يعيشون تحت الحصار والمخاطر منذ ما يزيد على 20 يوما، بعد منع الحوثيين دخول الاحتياجات الأساسية، فضلا عن تعرضهم للقصف الصاروخي والمدفعي، وهو ما يندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، حسب نص البيان.

وناشدت السلطة المحلية في مأرب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي تلبية الاحتياجات الضرورية للمحاصرين على نحو عاجل، محذرة من كارثة إنسانية.

وقال ديفيد غريسلي إن 20 مليون شخص باليمن بحاجة إلى المساعدة، وإن 5 ملايين يقفون على عتبة المجاعة.