إسرائيل.. غانتس ينتقد رئيس الوزراء لكشفه عن عملية الموساد السرية لتعقب الطيار المفقود آراد

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الإثنين، رئيس الوزراء نفتالي بينيت، لكشفه عن عملية سرية لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) لجمع معلومات عن مصير الطيار الإسرائيلي رون آراد المفقود في جنوب لبنان منذ 35 عاما.

وخلال مؤتمر نظمته صحيفة يديعوت أحرونوت، قال غانتس "لو كان الأمر بيدي لما عملت على كشف هذه العملية"، موضحا أن العملية كانت سرية تماما.

وقال إنه صادق على تفاصيل العملية، وحضر المناقشات التمهيدية، وكان "على اطلاع بالطبع على عملية التنفيذ بأكملها".

وتملص غانتس من توضيح ما إذا كان بينيت أبلغ وزير الخارجية، يائير لبيد، فقط بنيته الكشف عن عملية الموساد، واكتفى بالقول "لا أخوض في قصص مثيرة جدا للاهتمام لكتابة عنوان رئيسي للإعلام، أنا أنظر فقط إلى ما هو مهم لإسرائيل".

وتابع أن المهم لإسرائيل "أن يعمل رئيس الوزراء ووزير الدفاع معا للحفاظ على أمنها".

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كشف بينيت، خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست (البرلمان)، عن إطلاق الموساد عملية لمعرفة مصير الطيار الإسرائيلي المفقود جنوبي لبنان منذ عام 1986.

وأضاف أن عناصر الموساد شرعت الشهر الماضي في عملية تهدف إلى العثور على معلومات جديدة حول مصير ومكان وجود رون آراد، وقال إن العملية كانت معقدة وواسعة النطاق.

وفُقدت آثار آراد إثر سقوط طائرته التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في لبنان عام 1986، أثناء تنفيذ غارات في المنطقة، ومن حينها تُجري إسرائيل عمليات بحث واسعة عنه، لكنها لم تعرف مصيره، ويعتقد على نطاق واسع في إسرائيل أنه ليس على قيد الحياة.