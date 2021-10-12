Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
أخبار|إسرائيل

إسرائيل.. غانتس ينتقد رئيس الوزراء لكشفه عن عملية الموساد السرية لتعقب الطيار المفقود آراد

Israeli President-elect Isaac Herzog attends a swearing-in ceremony at the Knesset
غانتس (يسار) انتقد كشف بينيت عن واحدة من عمليات الموساد (رويترز)
11/10/2021-|آخر تحديث: 12/10/202102:09 AM (مكة المكرمة)

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الإثنين، رئيس الوزراء نفتالي بينيت، لكشفه عن عملية سرية لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) لجمع معلومات عن مصير الطيار الإسرائيلي رون آراد المفقود في جنوب لبنان منذ 35 عاما.

وخلال مؤتمر نظمته صحيفة يديعوت أحرونوت، قال غانتس "لو كان الأمر بيدي لما عملت على كشف هذه العملية"، موضحا أن العملية كانت سرية تماما.

وقال إنه صادق على تفاصيل العملية، وحضر المناقشات التمهيدية، وكان "على اطلاع بالطبع على عملية التنفيذ بأكملها".

وتملص غانتس من توضيح ما إذا كان بينيت أبلغ وزير الخارجية، يائير لبيد، فقط بنيته الكشف عن عملية الموساد، واكتفى بالقول "لا أخوض في قصص مثيرة جدا للاهتمام لكتابة عنوان رئيسي للإعلام، أنا أنظر فقط إلى ما هو مهم لإسرائيل".

وتابع أن المهم لإسرائيل "أن يعمل رئيس الوزراء ووزير الدفاع معا للحفاظ على أمنها".

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كشف بينيت، خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست (البرلمان)، عن إطلاق الموساد عملية لمعرفة مصير الطيار الإسرائيلي المفقود جنوبي لبنان منذ عام 1986.

وأضاف أن عناصر الموساد شرعت الشهر الماضي في عملية تهدف إلى العثور على معلومات جديدة حول مصير ومكان وجود رون آراد، وقال إن العملية كانت معقدة وواسعة النطاق.

وفُقدت آثار آراد إثر سقوط طائرته التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في لبنان عام 1986، أثناء تنفيذ غارات في المنطقة، ومن حينها تُجري إسرائيل عمليات بحث واسعة عنه، لكنها لم تعرف مصيره، ويعتقد على نطاق واسع في إسرائيل أنه ليس على قيد الحياة.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

رئيس الوزراء يباهي وتسريبات أمنية تؤكد فشلها.. عملية سرية إسرائيلية لتعقب طيار مفقود في لبنان

تباهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بتنفيذ عملية سرية “ناجحة” لتعقب طيار حربي فُقد بلبنان قبل 35 عاما، في وقت أكدت فيه تسريبات أمنية أن العملية كانت فاشلة ولم تأت بالنتائج المتوخاة منها.

5/10/2021
المزيد من أخبار

زعيم كوريا الشمالية: واشنطن السبب الجذري للتوترات في شبه الجزيرة الكورية

Defence Development Exhibition, in Pyongyang

المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية للجزيرة نت: أميركا شريك لا يمكن التنبؤ به ويجري تأسيس صندوق دفاع أوروبي

أفغانستان وآسيا الوسطى.. علاقة يحكمها هاجس الأمن والرغبة بالانفتاح فلمن تكون الغلبة؟

خارطة آسيا الوسطى

انتخابات العراق.. أنصار الصدر يحتفلون بتصدر النتائج والمفوضية العليا تبدأ بتلقي الطعون

Iraq's parliamentary election results
الأكثر قراءة

الفن بمواجهة كورونا.. فنانات قطريات يشاركن في معرض “نساء في الجائحة” بواشنطن

logo

10 سنوات على وفاته.. تفاصيل الساعات الأخيرة لمؤسس "أبل" ستيف جوبز

الصحافة الإسبانية تستدعي حكما مصريا.. بالفيديو- ماذا يخبرنا نص قانون كرة القدم عن هدف مبابي المثير للجدل؟

Spain v France – UEFA Nations League 2021 Final

نفي من سوريا وأرضاه القذافي بالملايين.. رفعت الأسد “جزار حماة” العائد لمسرح جريمته بعد 36 عاما

رفعت الأسد