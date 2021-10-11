بعد إعصار شاهين.. سلطان عمان يحدد الأولويات ويكشف عن خطة مساعدة

تعد سلطنة عمان من أكثر الدول العربية تعرضا للأعاصير والعواصف المدارية، إذ تواجه هذه الظواهر الطبيعية مرة كل 3 سنوات في المتوسط، يليها اليمن الذي تضرب الأعاصير والعواصف عادة الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية منه.

قال سلطان عمان هيثم بن طارق إن عودة الحياة الطبيعية إلى عمان بعد الإعصار "شاهين" الذي ضرب البلاد أولوية لدى السلطات.

وفي خطاب موجّه إلى الشعب العماني، أضاف سلطان عمان أنه تمّ إنشاء صندوق للتعامل مع الحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفته الحالة المدارية من خسائر، وما قد يحدث مستقبلا، وذلك من أجل التخفيف عن المواطنين.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، فإن سلطان عمان أشار إلى ضرورة تقيم اللجنة الوزارية الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم، لتوفير المساعدة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الأيام الماضية كشفت عن قدرة الشعب العماني على الصمود في مواجهة الظروف والمتغيرات، مشيرا إلى تعرض السلطنة لخسائر في الأرواح جراء الإعصار، وكذلك خسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين والبنى الأساسية.





إشادة وخسائر

كما أشاد هيثم بن طارق في الوقت ذاته بدور كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في الاستجابة الفورية للتعامل مع الحالة المدارية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت سلطنة عمان مصرع 11 شخصا وفقدان 9 وإنقاذ 654 آخرين خلال 3 أيام بسبب الإعصار المداري "شاهين".

وتعد السلطنة من أكثر الدول العربية تعرضا للأعاصير والعواصف المدارية، إذ تواجه هذه الظواهر الطبيعية مرة كل 3 سنوات في المتوسط، يليها اليمن الذي تضرب الأعاصير والعواصف عادة الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية منه.