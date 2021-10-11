اندلاع حريق ضخم في خزان وقود داخل منشأة رئيسية في لبنان ووزير الطاقة يتحدث عن تطويقه

ذكر مكتب رئيس الوزراء اللبناني على "تويتر" (Twitter) نقلا عن وزير الطاقة وليد فياض اليوم الاثنين أنه تم تطويق حريق اندلع في صهريج لتخزين الوقود في جنوبي لبنان.

وصباح اليوم الاثنين، اندلع حريق ضخم في خزان وقود داخل إحدى المنشآت الرئيسية لتفريغ الوقود وتخزينها في البلاد، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، في وقت تشهد فيه البلاد منذ أشهر أزمة محروقات حادة.

وتحدثت الوكالة عن "حريق هائل شبّ في خزان في منشآت الزهراني يحتوي على مادة البنزين، لم يعرف سببه" بعد.

وشوهدت ألسنة النيران ترتفع من الخزان المحترق مشكّلة سحابة سوداء كبيرة في سماء المنطقة، في حين عمل عناصر من الجيش على قطع الطرق المؤدية إلى المكان ومنع السكان من الاقتراب. كما قُطعت الطريق الدولية المجاورة بالاتجاهين.





وتعمل فرق الإطفاء بصعوبة على محاصرة النيران وإخمادها، وكذلك على تبريد الخزانات المجاورة خشية امتداد النيران إليها.

وقال مصدر أمني لرويترز إنه تم تحويل مسار حركة المرور بعيدا عن طريق قريب من منشأة الزهراني.

وتقع منشآت الزهراني بجوار معمل الزهراني لإنتاج الكهرباء على بعد 50 كيلومترا من بيروت. وتوزّع المشتقات النفطية التي تخزن فيها في السوق المحلية من خلال شركات توزيع، وتؤمن نحو 15% من حاجة السوق إلى مادة المازوت.





أزمة خانقة

ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن الـ19، ويواجه منذ أشهر صعوبات في توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.

كما ينتظر السكان في طوابير لساعات من أجل تزويد سياراتهم بالبنزين جراء صعوبات في استيراد الوقود نتيجة انهيار غير مسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار ونضوب احتياطي العملة الصعبة لدى المصرف المركزي.

وتوقف معملان رئيسيان لإنتاج الكهرباء، بينهما معمل الزهراني، عن الإنتاج بشكل كامل أول أمس السبت جراء نفاد مادة الفيول أويل، قبل أن يعاودا العمل جزئيا أمس الأحد بعد توفير الجيش إمدادات وقود من مخزونه لصالح المعمليْن.

علما أن هذا التشغيل الجزئي يؤمن ساعات محدودة جدا من التيار (ساعتان فقط في بعض المناطق) في اليوم.