مجلس الأمن يبحث الحالة اليوم.. كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية

تجاهلت كوريا الشمالية التحذيرات الأميركية، وأجرت أمس تجربة لصاروخ جديد مضاد للطائرات، هي الأحدث ضمن سلسلة تجاربها الصاروخية في الآونة الأخيرة، وسط تعثر المحادثات مع الولايات المتحدة الرامية لنزع سلاح بيونغ يانغ النووي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة أن التجربة التي أجرتها "أكاديمية علوم الدفاع" (إحدى الهيئات المعنية بتطوير الأسلحة في البلاد) "تهدف إلى تأكيد فاعلية قاذف الصاروخ والرادار وعربة القيادة والأداء القتالي للصاروخ".

وقالت الوكالة "إن التجربة إجمالا لها أهمية عملية كبيرة في دراسة وتطوير أنظمة الصواريخ المستقبلية المضادة للطائرات"، موضحة أن التجربة "أتاحت التحقق من الأداء القتالي الملفت للصاروخ، مع إدخال تقنيات أساسية جديدة".

ويبدو أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لم يحضر التجربة، إذ لوحظ خلو الصور التي بثتها الوكالة الرسمية عن التجربة من حضور الزعيم، كما لم تفصح الوكالة عن المكان الذي جرت فيه التجربة.

وهذه ثاني تجربة صاروخية معلومة لكوريا الشمالية خلال أسبوع، بعدما اختبرت الثلاثاء الماضي إطلاق صاروخ جديد أسرع من الصوت، كما اختبرت في الأسابيع القليلة الماضية إطلاق صواريخ باليستية وصاروخ كروز يتمتع بقدرات نووية محتملة.

وفي أعقاب التجربة التي أجرتها الثلاثاء الماضي، أكدت بيونغ يانغ أنها اختبرت خلالها "بنجاح إطلاق صاروخ انزلاقي فرط صوتي"، في تطوّر من شأنه إذا تأكدت صحته أن يغير المعادلة؛ إذ إن سرعة الصواريخ "الفرط صوتية" تزيد على 5 أضعاف سرعة الصوت.

وتتزامن أحدث تجربة صاروخية أجرتها بيونغ يانغ مع تحذير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن التجارب الصاروخية التي تقوم بها كوريا الشمالية "تسهم في زعزعة الاستقرار والأمن. ونحن قلقون إزاء هذه الانتهاكات المتكررة لقرارات مجلس الأمن التي تؤدي -في رأيي- إلى مزيد من زعزعة الاستقرار والأمن".

وتعهد بلينكن بتقديم دعم مطلق لأي تدبير تتخذه كوريا الجنوبية لخفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وذلك في إطار تشديد الرئيس الأميركي جو بايدن على التعاون مع الحلفاء.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة جلسة حول كوريا الشمالية بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

يذكر أن كوريا الشمالية ممنوعة بموجب قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي من تطوير ترسانتها النووية أو الباليستية، لكنها لا تبالي بهذا الحظر، الأمر الذي عاد عليها بعقوبات دولية متعدّدة.

وفي عام 2017، أصدر مجلس الأمن الدولي -بمبادرة من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب- 3 قرارات فرض بموجبها عقوبات اقتصادية مشددة على بيونغ يانغ عقب إجرائها تجربة نووية وتجارب صاروخية.

ولم تظهر كوريا الشمالية حتى الآن أي استعداد للتخلي عن ترسانتها التي تقول إنها بحاجة إليها للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم قد تشنّه عليها واشنطن حليفة سول، التي تنشر في كوريا الجنوبية نحو 28 ألفا و500 عسكري لحمايتها من جارتها الشمالية.