نصر "صغير" لبايدن.. الكونغرس يقر ميزانية مؤقتة تجنب البلاد حالة شلل فدرالي

أقرّ الكونغرس الأميركي الخميس ميزانية مؤقتة لتجنيب البلاد شللا في الإدارات الفدرالية، مريحاً بذلك الرئيس جو بايدن من إحدى الجبهات الكثيرة التي يصارع فيها من أجل تمرير مشاريعه في الكابيتول.

وبتأييد 254 نائباً ومعارضة 175 صادق مجلس النواب على الميزانية المؤقتة التي تمدّد العمل بالميزانية الحالية لغاية الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعدما تبنّى مجلس الشيوخ النصّ بغالبية كبيرة.

وقال الرئيس جو بايدن إنه وقّع تشريعا لتمديد تمويل الحكومة مؤقتا لتفادي حدوث إغلاق حكومي.

وقد حصلت الوثيقة على دعم الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين أيضاً. ورحّب زعيم الغالبية الديمقراطية تشاك شومر بوحدة الصف هذه وهي أمر نادراً ما يحدث.

ودون هذا الإجراء كانت البلاد تتجه نحو إغلاق جزئي للحكومة الفدرالية لعدم وجود غطاء قانوني للإنفاق، مما يعني توقف صرف رواتب عشرات آلاف الموظفين وتوقف الخدمات الفدرالية.

ولم يكن هناك إغلاق خلال حالة طوارئ وطنية مثل الجائحة، لكنّ مكتب الميزانية في الكونغرس يقدر أنّ التوقّف خلال 2018-2019 كبّد الاقتصاد خسائر بقيمة 11 مليار دولار.

رفع سقف الدين

وتسمح موافقة الكونغرس على تمديد العمل بالميزانية لإدارة بايدن بتركيز الجهود لرفع سقف الدين.

ومن المتوقع أن تكون الأيام المقبلة الأكثر صعوبة حتى الآن في ولاية بايدن، إذ إنّه يتفاوض مع الكونغرس لتمرير مشروعي إنفاق ضخمين وإصلاح لرفع سقف الديون من دون دعم الجمهوريين.

ويتضمّن مشروع القانون 6,3 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان و28,6 مليار دولار من المساعدات في حالات الكوارث، بدعم واسع من جميع الأطراف.

ويبلغ الدين الفدرالي الأميركي حوالي 28.4 تريليون دولار، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في حينه إن امتناع الكونغرس عن رفع سقف الدين قد يؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد.​​​​​​​