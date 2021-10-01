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أخبار|قطر

مشروع قرار بمجلس الشيوخ الأميركي للإشادة بدور قطر في أفغانستان

السيناتور الجمهوري البارز غراهام تقدم بمشروع قرار يعرب عن التقدير لدور الدوحة في عمليات الإجلاء بأفغانستان (الفرنسية)
السيناتور الجمهوري البارز غراهام تقدم بمشروع قرار يعرب عن التقدير لدور الدوحة في عمليات الإجلاء بأفغانستان (الفرنسية)
1/10/2021

تقدم السيناتور ليندسي غراهام -وهو العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي- بمشروع قرار يعبر فيه المجلس عن التقدير لدولة قطر على "دورها الحاسم" في مساعدة الولايات المتحدة خلال عمليات إجلاء الأميركيين وباقي المواطنين الأجانب والمتعاونين الأفغان من أفغانستان، والتي انتهت في آخر أغسطس/آب الماضي، وذلك في أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة بالبلاد.

وبحسب مشروع القرار المقترح فإن مجلس الشيوخ يشكر قطر على "دورها المحوري ودعمها لعمليات إخلاء الحلفاء"، كما يعرب عن تقديره لدعم الدوحة في مجال إيواء آلاف الأشخاص الذي تم إجلاؤهم مؤقتا حتى نقلهم إلى مقصدهم النهائي.

وأشاد مشروع القرار الذي تقدم به السيناتور غراهام بالدور الذي لعبته قاعدة "العديد" الجوية بقطر في عمليات إخلاء الأميركيين والأفغان في الأسابيع الماضية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد عبرت في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي عن امتنانها للسلطات القطرية على مواصلتها تنسيق رحلات نقل الأميركيين من أفغانستان، وقبل ذلك في 20 أغسطس/آب الماضي أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن -في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- عن شكره لدولة قطر "على إسهامها في عمليات إخلاء المدنيين وجهودها بعملية السلام في أفغانستان".

وقال البيت الأبيض إن بايدن شكر الشيخ تميم على "الدعم السخي" الذي قدمته بلاده مع قيام واشنطن بإجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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