البث الحي
أخبار|ليبيا

330 بلاغا عن مفقودين.. العثور على مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

هيومن رايتس ووتش دعت حكومة الوفاق إلى التحقيق في مصير مئات المفقودين من سكان ترهونة (الجزيرة)
هيومن رايتس ووتش دعت حكومة الوفاق إلى التحقيق في مصير مئات المفقودين من سكان ترهونة (الجزيرة)
9/1/2021

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في منطقة مشروع الربط بمدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وذكرت الهيئة التابعة لحكومة الوفاق الوطني على صفحتها في موقع فيسبوك، أن فرقها تقوم حاليا بأعمال الانتشال من المقبرة الجماعية.

ومنذ انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من محيط العاصمة طرابلس في يونيو/حزيران تلقت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين 330 بلاغا عن مفقودين.

وذكر مراسل الجزيرة أنه منذ ذلك الحين تم العثور على 125 جثة وأشلاء أغلبها مجهولة الهوية، من بينهم أطفال ونساء، في 44 مقبرة في مواقع مختلفة في طوق مدينة ترهونة.

وقال إن بعض الجثث كانت في آبار مياه جوفية وخزانات وآبار مهجورة، كما عثرت فرق الهيئة على 28 جثة وأشلاء في 18 مقبرة في مواقع مختلفة جنوبي العاصمة طرابلس.

دعوة للتحقيق

وفي السياق، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس الماضي حكومة الوفاق إلى التحقيق في مصير مئات المفقودين من سكان مدينة ترهونة، حيث اكتُشفت مقابر جماعية عدة منذ الصيف.

وأفاد سكان محليون هيومن رايتس ووتش بأن القوة المرتبطة بقوات حفتر "خطفت واحتجزت وعذبت وقتلت وكثيرا ما غيّبت أشخاصا عارضوها أو اشتبهت في أنهم معارضون لها".

وسبق أن طالبت حكومة الوفاق مجلس الأمن الدولي في منتصف يونيو/حزيران العام الماضي بإحالة ملف المقابر الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقد أجرى فريق من المحكمة الجنائية الدولية بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني 3 زيارات للمقابر الجماعية، وقام الفريق بتوثيق شهادات أهالي الضحايا، والتقى بمحققين من مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري وخبراء الطب الشرعي.

وعلى إثر ذلك، قامت المحكمة الجنائية الدولية بمطالبة مكتب النائب العام الليبي تزويده بلائحة اتهام بحق مرتكبي الجرائم ضد القانون الدولي الإنساني في ليبيا، خاصة ملف المقابر الجماعية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

ليبيا.. الجيش يتهم المرتزقة الروس والجنجويد بحفر الخنادق في سرت واكتشاف مقبرة بترهونة

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية -اليوم الأربعاء- أن المرتزقة الروس والجنجويد يواصلون حفر الخنادق بمدينة سرت، كما عُثر على مقبرة جديدة في ترهونة جنوب العاصمة طرابلس، التي كانت المعقل السابق لقوات حفتر.

ليبيا.. حكومة الوفاق تؤكد ضرورة بسط الأمن بالجنوب وروسيا تشدد على المصالحة مع أنصار حفتر والقذافي

أكدت حكومة الوفاق الليبية على ضرورة بسط الأمن بالجنوب الليبي الخاضع لسيطرة حفتر، في حين شددت روسيا على ضرورة مشاركة مختلف القوى السياسية في الحوار الوطني بشأن ليبيا بما في ذلك أنصار معمر القذافي.

المزيد من أخبار

قتلى في صفوف النظام بهجوم جديد لتنظيم الدولة شرقي سوريا

تشييع قتلى قوات النظام بعد هجوم تنظيم الدولة على حافلة تقلهم على طريق دير الزور (الصحافة السورية)

كيف تعدين طفلك لمواجهة العنصرية في دولة أجنبية؟

يجب عليك الاستماع لطفلك والتأكد من أنه يشعر باهتمامك الكامل (شترستوك)

قصر دبانة.. إرث ثقافي عثماني بالجنوب اللبناني

(الجزيرة)

كورونا.. 89 مليون إصابة عالميا ورصد السلالة المتحوّرة في 8 ولايات أميركية

بيانات رسمية أكدت أن السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا المستجد انتشرت حاليا في 8 ولايات أميركية (رويترز)
الأكثر قراءة

مع استحالة عزله أو إقالته أو محاكمته.. ما السيناريو البديل للتعامل مع ترامب؟

(الجزيرة)

انتهاك جديد وافقت عليه ولم تقرأه.. واتساب سيحذف حسابك إذا لم تشارك بياناتك مع فيسبوك

تطبيق واتساب يجمع الكثير من البيانات المتعلقة بالحساب مثل: رقم الهاتف وصورة حسابك وأنماط استخدامك (رويترز)

استخدمت فيها الذكاء الاصطناعي.. بالفيديو: مرسيدس تعرض شاشة سياراتها المنافسة لتسلا

ماذا كتب نابليون في وصيته قبل شهر من موته؟

نابليون نفي بعد هزيمته في واترلو عام 1815، وعانى من اعتلال صحته خلال سنواته الأخيرة (مواقع التواصل)