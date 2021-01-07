البث الحي
أخبار|عراق

محكمة عراقية تصدر مذكرة قبض بحق ترامب.. وهذه هي التهمة

مذكرة التوقيف بحق ترامب تأتي في الأيام الأخيرة من رئاسته (رويترز)
مذكرة التوقيف بحق ترامب تأتي في الأيام الأخيرة من رئاسته (رويترز)
7/1/2021

أصدر القضاء العراقي اليوم مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على خلفية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق -عبر موقعه الإلكتروني صباح اليوم- أن القرار أصدره القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في اغتيال المهندس ورفاقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

وأوضح المجلس أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحق ترامب بتهمة القتل العمد، والتي يعاقب عليها بالإعدام عند الإدانة؛ صدرت بعد أن سجل القاضي إفادات رافعي الدعوى من عائلة المهندس، مشيرا إلى أن التحقيق في القضية ما زال جاريا لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ الاغتيال، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب.

آثار الغارة الأميركية على مطار بغداد التي أدت إلى مقتل سليماني والمهندس (خلية الإعلام الأمني العراقية)

وقالت وكالة أسوشيتد برس إنه من غير المرجح أن يتم تنفيذ القرار، ولكنه رمزي في الأيام الأخيرة لرئاسة ترامب.

وأثارت عمليات اغتيال المهندس وسليماني أزمة دبلوماسية، وأدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، ودفع البرلمان العراقي إلى إصدار قرار غير ملزم للضغط على الحكومة لطرد القوات الأجنبية من البلاد.

ومنذ ذلك الحين، كثفت الفصائل المدعومة من إيران هجماتها ضد الوجود الأميركي في العراق؛ مما أدى إلى تهديدات من قبل واشنطن بإغلاق بعثتها الدبلوماسية في بغداد.

المصدر : أسوشيتد برس + وكالة سند

حول هذه القصة

عام على الرد الإيراني على اغتيال سليماني.. يوم أصبح العراق على حافة الصراع الدولي

عام مضى على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي قرب مطار بغداد، إلا أن تداعيات العملية لا تزال تهدد العراق على المستوى الأمني والسياسي.

المزيد من أخبار

متحف لتراث القوقاز في الهواء الطلق.. "شوشه" عاصمة ثقافية لأذربيجان

مسجد في ساحة قبان بمدينة شوشه في منطقة قره باغ (شترستوك)

شيء يجب ألا تفعله قبل النوم

الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها عبر الأجواء السعودية

طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية (الجزيرة)

جو بايدن: ترامب حرض مجموعة من الرعاع لاقتحام الكونغرس

بايدن اتهم ترامب صراحة بتحريض من وصفهم بالرعاع على مهاجمة الكونغرس (رويترز)
الأكثر قراءة

اعتبروا استمراره في منصبه تهديدا للدستور.. نائب جمهوري ينضم للديمقراطيين لعزل ترامب

مشروعون يتهمون ترامب بتحريض أنصاره على العنف (رويترز)

بعد 30 عاما.. إسرائيل تكشف عن سقوط 14 قتيلا وعشرات الجرحى بصواريخ صدام حسين

إسرائيل نشرت معلومات ومقاطع فيديو لآثار خلفها القصف العراقي عام 1991 (رويترز)

تولستوي أعظم أدباء روسيا.. كيف رأى الإسلام وحِكْمة النبيّ محمد ﷺ؟

ما أخطر الآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا؟