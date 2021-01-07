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طالب ترامب بالتحلي بالمسؤولية.. بايدن: اقتحام الكونغرس اعتداء على الشعب الأميركي وعلى أقدس مؤسساته

بايدن عبر عن صدمته الكبيرة لوصول أميركا رمز الديمقراطية إلى هذا الوضع (الجزيرة)
بايدن عبر عن صدمته الكبيرة لوصول أميركا رمز الديمقراطية إلى هذا الوضع (الجزيرة)
6/1/2021-|آخر تحديث: 7/1/202112:31 AM (مكة المكرمة)

اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لمقر الكونغرس اعتداء على الشعب وعلى الديمقراطية وعلى من يحميها وعلى أقدس المؤسسات الأميركية.

جاء ذلك في كلمة وجهها اليوم للشعب الأميركي اليوم الخميس تعليقا على اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس.

وقال بايدن إن هذا اعتداء على ممثلي الشعب، الذين أدوا القسم لحماية المصلحة العامة ويشكلون قلب الديمقراطية، مضيفا أن مشاهد الفوضى التي ظهرت خلال الاعتداء على المبنى "لا تعكس أميركا الحقيقية".

وشدد الرئيس المنتخب على وجوب انتهاء أعمال الفوضى فورا، مطالبا الجميع بالانسحاب من الكونغرس والسماح للديمقراطية بأن تأخذ مجراها.

وعبر بايدن عن صدمته الكبيرة "لوصول أميركا رمز الديمقراطية إلى هذا الوضع"، معتبرا أن من قام بهذه الأفعال هم "متطرفون خارجون عن القانون".

ودعا الرئيس المنتخب الرئيس ترامب إلى التحلي بالمسؤولية والخروج لإيقاف الفوضى، مؤكدا أن التصديق على نتائج المجمع الانتخابي يجب أن يكون مقدسا للديمقراطية الأميركية.

المصدر : الجزيرة

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