شاهد.. أعضاء في الكونغرس يختبئون ويغردون عن حادثة الاقتحام

لجأ أعضاء في الكونغرس الأميركي إلى الاختباء داخل أروقة المبنى، تزامنا مع اقتحامه من مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وغرد الأعضاء من داخل المبنى لطمأنة أنصارهم وكشف تفاصيل ما جرى، حيث نشر عضو مجلس النواب الأميركي، جون كورتيس، مقطع فيديو من داخل مكتبه في مبنى الكونغرس.

وكتب كورتيس على حسابه على موقع التواصل "إنستغرام" مطمئنا الشعب الأميركي قائلا "أنا وموظفيّ بخير".

وقالت النائبة تيري سيويل "أنا أحتمي في مكان آمن، وأدعو من أجل سلامة أمتنا وأعضاء وموظفي الكونغرس وإنفاذ القانون وسكان الكابيتول هيل".

I am sheltering in a safe location and praying for the safety of our nation, members of Congress, congressional staff, law enforcement, and Capitol Hill residents. — Rep. Terri A. Sewell (@RepTerriSewell) January 6, 2021

وغردت النائب رشيدة طليب، قائلة "أنا وفريقي بأمان. نشعر بالفزع والانزعاج الشديد لما يحدث حاليا في مبنى الكابيتول".

My team and I are safe. We are extremely dismayed and disturbed by what is currently happening at the Capitol. — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) January 6, 2021

وصرحت النائب هالي ستيفنز في تغريدة "أنا أحتمي في مكتبي، تم إخلاء المبنى المجاور، لا أصدق أنني يجب أن أكتب هذا".

I’m sheltering in place in my office. The building next door has been evacuated. I can’t believe I have to write this. — Rep. Haley Stevens (@RepHaleyStevens) January 6, 2021

وعصر الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة، اقتحم متظاهرون مؤيدون لترامب مبنى الكابيتول، وعطلوا جلسة المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة، ودارت بينهم وبين قوات الأمن مواجهات.

Thank you for your concern. Senator @ChuckGrassley is in a secure location. — Sen. Grassley Press (@GrassleyPress) January 6, 2021

وسادت المكان فوضى انتهت بمقتل 4 أشخاص، فاضطر البرلمانيون للاحتماء حتى وصول تعزيزات أمنية، استعادت معها الشرطة السيطرة على المبنى بعد حوالي 4 ساعات.

واقتحم أنصار ترامب المبنى بعدما شاركوا في مظاهرة قرب البيت الأبيض، دعا إليها ترامب احتجاجا على هزيمته في الانتخابات، التي ما زال يصر على أنّها "سرقت" منه.