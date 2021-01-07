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جدد الحديث عن سرقة الانتخابات.. ترامب يدعو للهدوء ويطالب أنصاره المحتجين بالعودة لمنازلهم

ترامب كرر قوله إن الانتخابات كانت مزورة (غيتي)
ترامب كرر قوله إن الانتخابات كانت مزورة (غيتي)
6/1/2021

دعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنصاره "للعودة إلى ديارهم" بعدما اقتحموا مبنى الكابيتول خلال مظاهرة قاموا بها، تجاوبا مع دعوته لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ودعا ترامب في كلمة مسجلة أنصاره إلى الانسحاب، مشيرا إلى أنه يجب تحقيق أهدافهم سلميا، مجددا ادعاءاته النارية بأن الانتخابات الرئاسية "سرقت" منه.

ووجه كلامه لأنصاره "أدرك ألمكم، لقد سرقت منا الانتخابات، لكن عليكم العودة إلى دياركم، يجب أن نلتزم بالسلام وبالقانون والنظام". وأضاف "أحبكم".

وختم بقوله يجب أن يحل النظام وأن نحترم قوات إنفاذ القانون، "ولا نريد التسبب بالأذى لأحد ونمر بفترة عصيبة"، مضيفا "الانتخابات كانت مزورة ولكننا نريد السلام".

وكان مجلسا النواب والشيوخ قد علقا جلسة التصديق المشتركة على فوز بايدن عقب اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس، بعد أن دعاهم للتوجه للمبنى لمنع ما وصفوها بسرقة الانتخابات، في حين رفضت وزارة الدفاع (البنتاغون) نشر الحرس الوطني.

ورصدت كاميرا الجزيرة اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس الذين وصلوا إلى الشرفة القريبة من المنصة التي ستشهد تنصيب الرئيس بايدن، ووقعت مصادمات بين الأمن ومحتجين من أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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علق الكونغرس بمجلسيه جلسة التصديق على فوز جو بايدن عقب اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس، بعد أن دعاهم للتوجه للمبنى لمنع ما وصفوها بسرقة الانتخابات.

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