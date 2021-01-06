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العراق يتجه لتغيير العلم والنشيد الوطني

عراقي يرفع علم البلاد وسط بغداد (الأناضول)
عراقي يرفع علم البلاد وسط بغداد (الأناضول)
6/1/2021-|آخر تحديث: 6/1/202107:48 PM (مكة المكرمة)

كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق حسن ناظم عن عزم الحكومة تغيير النشيد الوطني والعلم فور تحقق اتفاق بين الاتجاهات والسياسية والتعددية في البلاد.

وقال ناظم -الذي يشغل أيضا منصب المتحدث باسم الحكومة العراقية- في حوار تلفزيوني إن قانوني النشيد الوطني والعلم العراقي قيد الدراسة من قبل لجان مختصة، واستلمت عدة مقترحات بهذا الصدد، مشيرا إلى وجود صعوبات في تشريع القانونين.

وتحدث ناظم عن وجود تفاهمات مع عائلة الرئيس السابق جلال الطالباني بشأن إقرار قانون اليوم الوطني في العراق المقترح ليكون 3 أكتوبر/تشرين الأول، وهو التاريخ الذي يتزامن مع ذكرى رحيل الطالباني.

وكان الفنان العراقي كاظم الساهر طرح قبل أشهر نشيدا جديدا بعنوان "عراقنا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه يهديه إلى الشعب العراقي.

وتعبر كلمات النشيد -التي كتبها الشاعر كريم العراقي ووزعها ميشال فاضل- عن وحدة الشعب العراقي، والإشادة بالتعدد المذهبي والقومي فيه على مر الزمان.

وقبل ذلك، أجرى الساهر توزيعا جديدا لأغنيته "سلام عليك على رافديك"، وهي من كلمات الشاعر أسعد الغريري، وتمنى حينها أن يتم اعتمادها نشيدا وطنيا للعراق.

وبعد عام 2003 اعتمدت أنشودة "موطني" نشيدا وطنيا، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، وألحان محمد فليفل، ولا يزال هذا النشيد معتمدا من قبل الحكومات العراقية المتلاحقة منذ ذلك التاريخ.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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