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ضاحي خلفان: المصالحة تمت مع السعودية وانتظار البقية للوضع عملية موفقة

ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي (الجزيرة)
ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي (الجزيرة)
6/1/2021-|آخر تحديث: 6/1/202102:53 PM (مكة المكرمة)

أعلن الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أن المصالحة الخليجية تمت مع المملكة العربية السعودية، ووصف "انتظار البقية للوضع" بـ"العملية الموفقة".

وأضاف خلفان في تغريدة على حسابه بتويتر أن "المقاطعة" تمت في الأصل تلبية "لمطالب سعودية في الأساس"، مبينا أن "الامتثال لتنفيذها هو المطلب".

وعبر المسؤول الإماراتي عن أمله في "أن تكون الأمور على ما يرام".

وأمس الثلاثاء، وقّع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 التي انعقدت في محافظة العلا بالسعودية، وأكد البيان على تطوير العلاقات الراسخة، واحترام مبادئ حسن الجوار.

ورحب البيان بعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز وحدة الصف والتماسك بين الدول الأعضاء، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على عدم المساس بأمن أي دولة أو استهداف لحمتها الوطنية.

وترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وفد بلاده في القمة، في حين مثّل مصر وزير الخارجية سامح شكري.

وترأس أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفد بلاده، واستقبله في المطار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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