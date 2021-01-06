شبكة سي بي إس: تسجيل صوتي التقطه طيارون يلوح بهجوم على الكونغرس انتقاما لسليماني

كشفت شبكة "سي بي إس (CBS) الأميركية أن عددا من الطيارين التقطوا تسجيلا صوتيا في مدينة نيويورك يلوح بهجوم على مبنى الكونغرس اليوم، الأربعاء، انتقاما لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي اغتيل بغارة أميركية في 3 يناير/كانون الثاني الماضي في العاصمة العراقية (بغداد).

وأكدت الشبكة أن التسجيل الصوتي -الذي التقط بعدد من المطارات في نيويورك- يقول سنتوجه بطائرة نحو مبنى الكابيتول اليوم، الأربعاء، وسيتم الانتقام لسليماني.

وأضافت أنه تم تقديم إحاطة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووكالات فدرالية أخرى عن التهديد المحتمل ضد مبنى الكونغرس.

وقالت الشبكة الأميركية إن التسجيل الصوتي التقط يوم، الاثنين، الماضي، على الذبذبات المستخدمة من الطيارين.

ونقلت عن مكتب التحقيقات الفدرالي قوله إن الجهة التي تقف وراء التسجيل الصوتي غير معروفة، وإنه لا يستند إلى تهديدات جدية، وقد جرى إيصاله بعد اختراق أنظمة الاتصالات في عدد من أبراج المراقبة في مطارات نيويورك.

من جانبها نقلت شبكة "فوكس نيوز" (FOX NEWS)‏ عن مسؤول بالأمن القومي الأميركي قوله إن التهديد ضد الكونغرس قد يكون خدعة؛ لكننا نتعامل معه بجدية.

وقد نقلت وكالة "تسنيم" (tasnim) الإيرانية عن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قآني قوله إنه لا يستبعد أن تواجه الولايات المتحدة انتقاما داخل أراضيها لاغتيالها قاسم سليماني.

وأضاف أنه على واشنطن أن تعلم أن اغتيال قادة إيران ليس حدثا عابرا، وأنها لن تنعم بالأمن جراء هذا الفعل.

كما أكد أن الانتقام من واشنطن قد بدأ، وأن محور المقاومة سيواجه الولايات المتحدة في المنطقة قبل إجبارها على الانسحاب، حسب تعبيره.