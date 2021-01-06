البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

شبكة سي بي إس: تسجيل صوتي التقطه طيارون يلوح بهجوم على الكونغرس انتقاما لسليماني

التسجيل الصوتي التقط بعدد من المطارات في نيويورك، ويقول سنتوجه بطائرة نحو مبنى الكابيتول (رويترز)
التسجيل الصوتي التقط بعدد من المطارات في نيويورك، ويقول سنتوجه بطائرة نحو مبنى الكابيتول (رويترز)
6/1/2021-|آخر تحديث: 6/1/202103:34 PM (مكة المكرمة)

كشفت شبكة "سي بي إس (CBS) الأميركية أن عددا من الطيارين التقطوا تسجيلا صوتيا في مدينة نيويورك يلوح بهجوم على مبنى الكونغرس اليوم، الأربعاء، انتقاما لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي اغتيل بغارة أميركية في 3 يناير/كانون الثاني الماضي في العاصمة العراقية (بغداد).

وأكدت الشبكة أن التسجيل الصوتي -الذي التقط بعدد من المطارات في نيويورك- يقول سنتوجه بطائرة نحو مبنى الكابيتول اليوم، الأربعاء، وسيتم الانتقام لسليماني.

وأضافت أنه تم تقديم إحاطة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووكالات فدرالية أخرى عن التهديد المحتمل ضد مبنى الكونغرس.

وقالت الشبكة الأميركية إن التسجيل الصوتي التقط يوم، الاثنين، الماضي، على الذبذبات المستخدمة من الطيارين.

ونقلت عن مكتب التحقيقات الفدرالي قوله إن الجهة التي تقف وراء التسجيل الصوتي غير معروفة، وإنه لا يستند إلى تهديدات جدية، وقد جرى إيصاله بعد اختراق أنظمة الاتصالات في عدد من أبراج المراقبة في مطارات نيويورك.

من جانبها نقلت شبكة "فوكس نيوز" (FOX NEWS)‏ عن مسؤول بالأمن القومي الأميركي قوله إن التهديد ضد الكونغرس قد يكون خدعة؛ لكننا نتعامل معه بجدية.

وقد نقلت وكالة "تسنيم" (tasnim) الإيرانية عن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قآني قوله إنه لا يستبعد أن تواجه الولايات المتحدة انتقاما داخل أراضيها لاغتيالها قاسم سليماني.

وأضاف أنه على واشنطن أن تعلم أن اغتيال قادة إيران ليس حدثا عابرا، وأنها لن تنعم بالأمن جراء هذا الفعل.

كما أكد أن الانتقام من واشنطن قد بدأ، وأن محور المقاومة سيواجه الولايات المتحدة في المنطقة قبل إجبارها على الانسحاب، حسب تعبيره.

المصدر : الصحافة الأميركية + وكالات

حول هذه القصة

مستشار بايدن: مقتل سليماني لم يجعل أميركا أكثر أمنا ولم يوقف الاستفزازات الإيرانية

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني لم يجعل أميركا أكثر أمنا، ولم يمنع إيران من مواصلة ما وصفه بالاستفزاز ومهاجمة السفن في الخليج

المزيد من أخبار

وجوه ابن خلدون العقلانية الحديثة.. المؤرّخ الذي أهمله العرب وعرفه العثمانيون والمستشرقون

العلامة ابن خلدون مع مباني من القاهرة القديمة (الجزيرة)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ترحب بإعلان العلا

اللجنة أشادت بما صاحب القمة من أجواء إيجابية وتصريحات رسمية في المؤتمر الصحفي للقمة بشأن المصالحة الخليجية وطي ملف الأزمة (الفرنسية)

وزير الدفاع الإيراني: قرائن قوية تؤكد ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده

وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي حذر من عدم الرد على اغتيال فخري زاده (غيتي إيميجز)

لوموند: قوس ترامب لم تغلق بعد.. ما يجري في واشنطن يفضح هشاشة النظام الأميركي

كوفمان: سنوات ترامب جعلت الديمقراطية الأميركية هشة (الأوروبية)
الأكثر قراءة

10 مشتريات عديمة الفائدة.. توقف عن إهدار المال عليها لهذه الأسباب

ينبغي التوقف عن شراء كثير من المنتجات عديمة الفائدة تحت ضغط الإعلانات (بيكسابي)

وارنوك يعلن الفوز وأوسوف متقدم بآلاف الأصوات.. الديمقراطيون يتجهون لحصد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأميركي

المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي في ولاية جورجيا رافائيل وارنوك (رويترز)

الكونغرس يجتمع اليوم للتصديق على فوز بايدن وأنصار ترامب يحشدون للتظاهر رفضا لنتائج الانتخابات

أفضل فكرة تعليمية إلكترونية.. المصري حمد زناتي تفوق على 2500 طالب ياباني

الطفل حمد خلال مشاركته في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي عقد في مصر عام 2018 (صحف مصرية)