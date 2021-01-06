سباق محتدم.. إغلاق مراكز الاقتراع في ولاية جورجيا واحتمال صدور النتائج اليوم

أغلقت مراكز الاقتراع في ولاية جورجيا أبوابها بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ الأميركي، في انتخابات تكميلية ستحدد لمن ستكون الغلبة في المجلس للجمهوريين أم للديمقراطيين.

ومن المتوقع أن تصدر أولى النتائج في وقت متأخر من الليل أو حتى نهار الأربعاء إذا ما كانت النتائج متقاربة.

ويسعى عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان ديفيد بيردو وكيلي لوفلر إلى الحفاظ على مقعديهما في مواجهة منافسيهما الديمقراطيين جون أوسوف ورفائيل وارنوك، وذلك في ولاية مهمة فاز بها الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن بفارق طفيف في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويكفي أن يتمكن أي من السناتورين الجمهوريين المنتهية ولايتهما في الاحتفاظ بمقعده حتى تبقى الأكثرية في مجلس الشيوخ في واشنطن بيد خصوم بايدن، في حين أن حلفاءه يحتاجون للفوز بكلا المقعدين حتى يضمنوا لرئيسهم بداية ولاية خالية من العراقيل.

وتشير النتائج الأولية إلى سباق انتخابي محتدم، فبعد ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع تقدم الديمقراطي وارنوك على لوفلر بفارق 6.2 نقاط مئوية، كما تقدم نظيره أوسوف على بيردو بفارق 5.6 نقاط مئوية، وذلك بعد فرز 20% من الأصوات، بحسب مركز إديسون للأبحاث.

الانتخابات جرت بشكل سلس دون أنباء عن طوابير طويلة (رويترز)

وقالت السلطات في الولاية إن الانتخابات جرت بشكل سلس دون أنباء عن طوابير طويلة في ظل نسبة إقبال منخفضة نسبيا من جانب الناخبين.

وجرت جولة الإعادة هذه نظرا لعدم نجاح أي مرشح في الحصول على نسبة 50% من الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني، وأجريت جولة الإعادة يوم الثلاثاء بين المتنافسين الاثنين الحاصلين على أعلى نسبتين من الأصوات لكل مقعد.

وقد اكتسبت الانتخابات أهمية كبيرة في ضوء الانقسام الذي تشهده البلاد، وحطمت الأرقام القياسية في عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت المبكر وفي حجم الإنفاق على الحملة الانتخابية.

ومما يشير إلى أهمية السباق أن كلا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمنتخب بايدن شاركا في مهرجان انتخابي في الولاية أمس الاثنين لحث أنصاره على التصويت بكثافة في هذه الانتخابات.

وقد استغل ترامب مشاركته في حملة انتخابات جورجيا أمس لتكرار مقولته بتزوير الانتخابات الرئاسية لا سيما في تلك الولاية، وقال "يستحيل أن نكون خسرنا جورجيا".

وجاء ذلك بعد يوم من تسريب مكالمة هاتفية له يضغط فيها على سكرتير ولاية جورجيا لتغيير نتائج الانتخابات، بدعوى حصول مخالفات وتزوير في عمليات التصويت والفرز.