حركة حماس و"الإخوان" ترحبان بتقدم جهود المصالحة الخليجية وتدعوان لإنهاء الخلافات بالكامل

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعة الإخوان المسلمين المصرية بتقدم جهود المصالحة الخليجية، ودعتا إلى الوحدة وإنهاء كل الخلافات.

وأعلن المتحدث باسم جماعة الإخوان طلعت فهمي ترحيب جماعته بإجراءات إتمام المصالحة الخليجية ودعمها إنهاء الخلافات بين دولها.

وقال فهمي في بيان إن جماعته ترحب "بالخطوات والإجراءات التي تم إعلانها الاثنين لإتمام المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف أن الجماعة تدعم "ما يُنهي أي خلافات بينها ويزيل أي رواسب بين شعوبها ويُسهم في وحدة أبنائها ووحدة شعوب الأمة العربية والإسلامية جمعاء".

وهنأت حركة حماس مجلس التعاون الخليجي بتقدم جهود المصالحة، والتي أسفرت عن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر.

وقالت الحركة في بيان "إننا نأمل أن تنتهي الأزمة الخليجية بالكامل، واستعادة الوحدة والتضامن الخليجي الذي يصب في وحدة الموقف العربي المأمول".

ودعت إلى "إطلاق أوسع حوار إقليمي لإنهاء مختلف عوامل وعناصر الخلاف بين جميع الدول العربية والإسلامية في المنطقة".

وأعربت حماس عن آمالها في "أن يكون 2021 عام تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووحدة مكونات الأمة ودولها الرئيسية، في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها".

ومساء الاثنين، أعلن وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، في خطاب متلفز، أنه تم الاتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء الاثنين.

واليوم الثلاثاء تنعقد بمدينة العلا شمالي غربي السعودية القمة الخليجية الـ41 بعد الإعلان مساء أمس عن نجاح جهود المصالحة الخليجية وبدء رفع الحصار المفروض على دولة قطر منذ أكثر من 3 سنوات.