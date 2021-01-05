البث الحي
أخبار|دول الخليج العربي

حركة حماس و"الإخوان" ترحبان بتقدم جهود المصالحة الخليجية وتدعوان لإنهاء الخلافات بالكامل

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في استقبال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في استقبال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
5/1/2021

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعة الإخوان المسلمين المصرية بتقدم جهود المصالحة الخليجية، ودعتا إلى الوحدة وإنهاء كل الخلافات.

وأعلن المتحدث باسم جماعة الإخوان طلعت فهمي ترحيب جماعته بإجراءات إتمام المصالحة الخليجية ودعمها إنهاء الخلافات بين دولها.

وقال فهمي في بيان إن جماعته ترحب "بالخطوات والإجراءات التي تم إعلانها الاثنين لإتمام المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف أن الجماعة تدعم "ما يُنهي أي خلافات بينها ويزيل أي رواسب بين شعوبها ويُسهم في وحدة أبنائها ووحدة شعوب الأمة العربية والإسلامية جمعاء".

وهنأت حركة حماس مجلس التعاون الخليجي بتقدم جهود المصالحة، والتي أسفرت عن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر.

وقالت الحركة في بيان "إننا نأمل أن تنتهي الأزمة الخليجية بالكامل، واستعادة الوحدة والتضامن الخليجي الذي يصب في وحدة الموقف العربي المأمول".

ودعت إلى "إطلاق أوسع حوار إقليمي لإنهاء مختلف عوامل وعناصر الخلاف بين جميع الدول العربية والإسلامية في المنطقة".

وأعربت حماس عن آمالها في "أن يكون 2021 عام تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووحدة مكونات الأمة ودولها الرئيسية، في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها".

ومساء الاثنين، أعلن وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، في خطاب متلفز، أنه تم الاتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء الاثنين.

واليوم الثلاثاء تنعقد بمدينة العلا شمالي غربي السعودية القمة الخليجية الـ41 بعد الإعلان مساء أمس عن نجاح جهود المصالحة الخليجية وبدء رفع الحصار المفروض على دولة قطر منذ أكثر من 3 سنوات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

الصحفيون اليمنيون في بيئة خطرة.. 1400 انتهاك و45 قتيلا منذ بداية الحرب

صورة خاصة لوقفة تضامنية في نقابة الصحفيين اليمنين (الجزيرة)

ترحيب واسع بإنهاء الأزمة الخليجية وفتح الحدود السعودية مع قطر

أمير قطر يوقّع على البيان الختامي لقمة العلا السعودية (رويترز)

بعد مغادرته محافظة العلا.. أمير قطر يشكر السعودية على الأجواء الأخوية ووزير خارجيته: طوينا صفحة الخلاف

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال مشاركته في قمة العلا (وكالة الأناضول)

10 دروس لعالم ما بعد الوباء.. ماضي الجوائح ومستقبل الحياة الحديثة

كتاب "عشرة دروس لعالم ما بعد الوباء" للإعلامي والمؤلف الأميركي فريد زكريا يرصد استجابة المجتمعات البشرية لجائحة كورونا (الجزيرة)
الأكثر قراءة

البيان الختامي للقمة الـ41: طي كامل للأزمة الخليجية وعودة للعلاقات الدبلوماسية مع قطر

وزير الخارجية السعودي (يمين): مهما بلغت الخلافات في البيت الخليجي فإن حكمة القادة قادرة على تجاوز ذلك (الفرنسية)

لا يعرفون وطنا سوى الأردن.. 20 ألف باكستاني يحنّون إلى الأرض الطاهرة

الباكستانيون.. قلب معلق بالأردن وآخر يحن للوطن البعيد (الجزيرة)

سفينة سول وأموال إيران.. جهود دبلوماسية لحل الخلاف ومدمرة كورية جنوبية تقترب من مضيق هرمز

مسؤولون في الخارجية الكورية الجنوبية يبحثون الموقف بعد احتجاز ناقلة النفط (الأوروبية)

شاهد.. ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر بالعناق في مطار العلا