البث الحي
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

نيويورك تايمز: مكالمة ترامب مع سكرتير ولاية جورجيا قد تكون انتهاكا للقانون

ترامب هدد سكرتير ولاية جورجيا بالملاحقة الجنائية إذا لم يقلب النتائج لصالحه (الأناضول)
ترامب هدد سكرتير ولاية جورجيا بالملاحقة الجنائية إذا لم يقلب النتائج لصالحه (الأناضول)
4/1/2021

قالت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) الأميركية إن المكالمة التي أجراها الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته مع سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبرغر، قد تنتهك قانون الولاية والقوانين الفدرالية التي تحظر التدخل في الانتخابات الفدرالية أو انتخابات الولاية، لكن سيكون من الصعب توجيه اتهام لترامب بحسب محامين.

وأشارت الصحيفة -في تقرير لمراسلها إريك ليبتون- إلى أنه على المستوى الفدرالي، يعتبر أي خداع أو احتيال أو محاولة عن قصد من أي شخص لمنع إجراء عملية انتخابية نزيهة وغير متحيّزة، انتهاكا للقانون.

وكانت صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) قد نشرت مكالمة هاتفية مسربة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، يضغط فيها على سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبرغر، من أجل "إيجاد 11 ألفا و780 صوتا" لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه.

وذكر تقرير نيويورك تايمز أن الطبيعة الملتوية للمكالمة الهاتفية، وحقيقة أن الرئيس لم يقم بأي محاولة واضحة لإخفاء أفعاله، تسمح بالقول إنه لم يكن ينوي خرق القانون، فهو يدرك أن القانون الفدرالي موجود ليحظر أفعاله.

وطالب نواب ديمقراطيون بفتح تحقيق في المكالمة الهاتفية، لمعرفة ما إذا كان ترامب قد انتهك القانون، وسيُطلب من سلطات إنفاذ القانون بالولاية النظر في توجيه تهم جنائية أو دعوى مدنية ضد ترامب، وفقا للصحيفة.

ونقلت نيويورك تايمز عن المحامي الجمهوري ماثيو ساندرسون الذي عمل في عدة حملات انتخابية رئاسية، القول إنه في حين يبدو أن ترامب كان يحاول تخويف سكرتير ولاية جورجيا، فإنه لم يكن من الواضح أنه انتهك القانون.

وقال ساندرسون إنه بالرغم من أن ترامب قد أشار بوضوح إلى أن رافينسبرغر قد يواجه عواقب قانونية إذا لم يجد له أصواتا إضافية في جورجيا، فإنه لم يقل إنه سينفذ التهديد بنفسه ضده أو ضد مستشاره القانوني ريان جيرماني.

وفي ظل غياب دليل إضافي واضح على نية ترامب تنفيذ أي تهديد وجهه لسكرتير ولاية جورجيا ومكتبه، يرى ساندرسون أن ما قام به ترامب لا يستدعي ملاحقته قضائيا.

كما أوردت الصحيفة رأي المفتش العام السابق في وزارة العدل مايكل برومويتش، الذي يرى أن ترامب قد انتهك القانون الفدرالي بتصرفه الذي وصفه بالفظيع والعَصيّ على التصديق.

ولكنه يرى أن من غير المرجح أن يقدم المدعون الفدراليون على رفع قضية ضد ترامب جراء المكالمة.

المصدر : نيويورك تايمز
المزيد من أخبار

احتجاجا على احتجاز سفينة كورية.. سول تستدعي السفير الإيراني

قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني لدى احتجازها ناقلة "هانكوك كيمي" التي ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج العربي (الأوروبية)

ترحيب عربي ودولي بقرار قطر والسعودية فتح الحدود بينهما

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (يسار) يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)

لوفيغارو: فصائل عراقية تتحدث عن الانتقام لسليماني والمهندس

مصدر بالحشد: العديد من الجماعات المسلحة بالعراق خارجة عن السيطرة (الأوروبية)

لوموند: بعد تيغراي.. جبهات داخلية جديدة تفتح في إثيوبيا

مليشيا الأمهرة تطالب بنشر قواتها الخاصة في بني شنقول قمز، مما قد يزيد من التوتر الطائفي (الفرنسية)
الأكثر قراءة

شاهد.. ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر بالعناق في مطار العلا

المشاركون وقّعوا البيان الختامي وأكدوا على وحدة الصف.. انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ41 بالسعودية

جانب من أعمال القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا في السعودية (الجزيرة)

انطلاق أعمال القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية

قمة العلا الخليجية جاءت بعد نجاح الجهود الكويتية لحل الأزمة الخليجية (الجزيرة)

لا يعرفون وطنا سوى الأردن.. 20 ألف باكستاني يحنّون إلى الأرض الطاهرة

الباكستانيون.. قلب معلق بالأردن وآخر يحن للوطن البعيد (الجزيرة)