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أخبار|سوريا

الثاني خلال أسبوع.. قتلى من جيش النظام السوري في كمين لتنظيم الدولة قرب الرقة

تنظيم الدولة تبنى الخميس هجوما أودى بحياة عشرات العناصر من قوات النظام السوري (الصحافة السورية)
تنظيم الدولة تبنى الخميس هجوما أودى بحياة عشرات العناصر من قوات النظام السوري (الصحافة السورية)
4/1/2021

قتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم عناصر من قوات النظام السوري، مساء الأحد، في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية استهدف حافلة على الطريق الذي يربط العاصمة دمشق بمحافظة الرقة شمالي البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن سكان في المنطقة ومعارضين للنظام السوري أن 9 جنود على الأقل من جيش النظام قتلوا أمس في كمين لتنظيم الدولة استهدف حافلتهم على طريق سريع في الصحراء وسط البلاد، وذلك في ثاني حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية قالت في وقت سابق إن 6 أشخاص قتلوا، دون أن تذكر أنهم جنود، قرب وادي العذيب بالجزء الغربي من الصحراء المعروفة بالبادية شرقي حماة، وذلك في كمين استهدف حافلتهم.

من جهة أخرى نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الكمين أسفر أيضا عن مقتل مدنيَّين اثنين، وإصابة 16 بجروح بينهم 4 مدنيّين.

كما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن 9 مدنيين قتلوا و4 آخرين أصيبوا بجروح "جراء اعتداء نفذته التنظيمات الإرهابية". ونقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام عن مصدر محلي أن اشتباكات اندلعت في أعقاب الهجوم، بين مسلحين وجنود من جيش النظام.

وكان تنظيم الدولة تبنى الخميس هجوما استهدف حافلةً في سوريا وأودى بحياة عشرات العناصر من قوات النظام السوري، وأعلنت وكالة أعماق التابعة للتنظيم الخميس مسؤوليته عن الهجوم، وقالت إنه أسفر عن مقتل 40 جنديا سوريا وإصابة 6 آخرين بجروح بالغة.

ورغم إعلان هزيمته في مارس/آذار 2019، لا يزال تنظيم الدولة يشن هجمات دورية بسوريا، خصوصا منطقة البادية الممتدة بين محافظتي حمص وسط البلاد ودير الزور شرقها عند الحدود مع العراق.

المصدر : وكالات

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