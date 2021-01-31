هل تعمق تصريحات الغنوشي القطيعة مع الرئيس قيس سعيد؟

في وقت تتواصل فيه معركة الصلاحيات الدستورية وحدودها بين الرئاسات الثلاثة بتونس، جاء تعليق رئيس البرلمان راشد الغنوشي على رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد التعديل الوزاري، ليفتح فصلا جديدا في الصراع بحسب مراقبين.

وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مساء السبت تسجيلا مصورا لرئيس حركة النهضة، يحاور فيه مجموعة من أنصار الحركة، وقد كشف خلاله عن عدم رضاه عن امتناع رئيس الجمهورية قبول الوزراء الجدد في حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي لأداء اليمين الدستورية.

وتساءل الغنوشي "نحن من المفترض في نظام برلماني، دور رئيس الدولة فيه رمزي وليس إنشائيا، وموضوع الحكم وموضوع مجلس الوزراء يعود إلى رئيس الحكومة وإلى الحزب الحاكم".

وخلص رئيس البرلمان إلى أن تونس تعيش صعوبات المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وأن النتيجة تكمن في إقامة نظام برلماني كامل فيه فصل حقيقي بين السلطات، وتكون فيه السلطة التنفيذية في يد الحزب الفائز بالانتخابات.

ويأتي الموقف الذي أبداه الغنوشي في أعقاب تأخر رئيس الجمهورية عن قبول تنظيم موكب أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة المشيشي، رغم مراسلة البرلمان له في مناسبتين.

وسبق أن أعلن الرئيس قيس سعيد رفضه التعديل الوزاري بحجة وجود وزراء تطالهم شبهات فساد، لكن رئيس الحكومة اختار المرور بقوة نحو البرلمان ليحصل على الثقة بأغلبية مريحة.

ويخشى كثيرون أن تزيد تصريحات رئيس حركة النهضة من تعميق الشرخ بينه وبين رئيس الجمهورية، في ظل أزمة سياسية واجتماعية غير مسبوقة تعيش على وقعها البلاد.

النهضة قالت إن تصريحات الغنوشي جاءت في إطار حوار شامل (الأناضول)

النهضة تعلق

وكشف الناطق باسم المكتب التنفيذي لحركة النهضة فتحي العيادي -للجزيرة نت- أن تصريحات الغنوشي جاءت في إطار حوار شامل عن الوضع العام في البلاد، كان أجراه مع مجموعة من الشباب والشخصيات السياسية في كندا عبر تطبيق "زوم" (ZOOM)، استمع خلاله لاستفساراتهم وتساؤلاتهم.

وقال إن ما جاء على لسان رئيس الحركة عن دور رئيس الجمهورية، كان تفاعلا مع أطروحات بعض المحاورين في علاقة بالأنظمة البرلمانية في العالم، والتي تكون فيها صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة في تشكيل الحكومة أو المصادقة على التعديل الوزاري.

ورفض العيادي توصيف تلك التصريحات بأنها محاولة للانقلاب على رئيس الجمهورية أو على الدستور، وفق ما ذهبت إليه قيادات سياسية معارضة، مشددا على أن النهضة منحازة إلى الحوار في هذه المرحلة بهدف تجاوز كل الأزمات.

وتابع أن "نظامنا وتجربتنا تحتاج دائما إلى قراءة وإلى تعديل وتصويب، نحترم صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في الدستور ونلتزم بها، وندعو إلى مزيد من التعاون والحوار بين الرئاسات الثلاث، وليس العكس".

وخلص إلى أن النهضة لديها قناعة راسخة بأن أولوية المرحلة لا تتمثل في النقاش حول تغيير النظام السياسي، بقدر ما تتوجه نحو تركيز المحكمة الدستورية والنظر في إمكانية تنقيح النظام الانتخابي.

انقلاب على الشرعية

وتلقفت قيادات سياسية لا تخفي معارضتها الشرسة لحركة النهضة، تصريحات رئيس الحركة راشد الغنوشي، حيث وصف أمين عام حركة "مشروع تونس" محسن مرزوق موقف الغنوشي بأنه " تعبير صادق عن فكره الانقلابي العميق".

بدوره، وصف رئيس حركة "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي -في تدوينة له- ما جاء على لسان الغنوشي عن الدور الرمزي لرئيس الجمهورية، بأنه "انقلاب" على شرعية رئيس منتخب من 3 ملايين تونسي.

ويرى محمد عمار رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان، والتي تضم كلا من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، أن ما جاء على لسان الغنوشي يعد "أمرا خطيرا"، من شأنه أن يزيد في تعميق الأزمة السياسية ويؤجج الخلافات بين الرئاسات الثلاث.

وأشار -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن رئيس الجمهورية يمارس مهامه التي ضبطها له الدستور، ولم يتجاوز صلاحياته، على عكس ما صرح به رئيس البرلمان.

واتهم عمار الغنوشي بمحاولة خرق الدستور وتأجيج الأوضاع، من خلال الدعوة إلى نظام برلماني كامل، والحال أن حزبه كان أحد الذين صادقوا على هذا الدستور وإرساء النظام شبه البرلماني، وفق قوله.

قيس سعيد يرفض حتى الآن قبول أداء الوزراء الجدد في حكومة المشيشي اليمين الدستورية (رويترز)

شرعية ثقيلة

وعلق أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك على تصريحات الغنوشي، بالقول "إن دور رئيس الجمهورية في المنظومة الدستورية ليس دورا رمزيا تشريفيا، فالنظام السياسي ليس برلمانيا صرفا".

وأشار -في تدوينة له- بأن انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا عاما ومباشرا من الشعب، يعطيه "شرعية ثقيلة".

ولفت إلى أن التحوير الوزاري لا يخضع فقط للقواعد الدستورية المكتوبة، بل أيضا للعرف الدستوري الجاري الذي يصبح قوة إلزامية تجعله مصدرا ثابتا للقانون الدستوري، وفق تحليله.

ونظمت مجموعة من أنصار الرئيس صباح اليوم وقفة تضامنية أمام المسكن العائلي لرئيس الجمهورية، للتعبير عن مساندتهم الكاملة له، كما رفضوا ما جاء على لسان الغنوشي عن دور الرئيس وحدود صلاحياته.