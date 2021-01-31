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الموساد يهاجم تصريحات رئيس الأركان بشأن تعامل إدارة بايدن مع إيران

كوهين يستعد للتوجه إلى واشنطن في غضون شهر (رويترز)
كوهين يستعد للتوجه إلى واشنطن في غضون شهر (رويترز)
31/1/2021

كشفت "يديعوت أحرونوت" أن رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين هاجم تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي بشأن معارضته عزم الإدارة الأميركية على العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وإعلانِه وضع خطط للجيش لمنع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن من المتوقع أن يترأس كوهين الاتصالات والحوار مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

ووَفقا ليديعوت أحرونوت، فإن رئيس جهاز الموساد يؤيد إبقاء الاتصالات مع الإدارة الأميركية بهذا الشأن طي الكتمان الشديد وفي سرية مطلقة.

ويستعد كوهين للتوجه إلى واشنطن في غضون شهر، لعقد لقاءات مع الإدارة الأميركية الجديدة والاتفاق على طريقة التعامل مع الملف الإيراني.

وأمس السبت، قالت الإذاعة الإٍسرائيلية الرسمية إن تصريحات كوخافي لم يتم التنسيق بشأنها مسبقا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس.

وذكرت الإذاعة أن التصريحات كانت محاولة لتوجيه رسائل إلى إيران والإدارة الأميركية الجديدة والرأي العام الإسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لشن هجوم يطيح بالمشروع النووي الإيراني.

انتقادات متلاحقة

كما انتقدت جهات أمنية وسياسية إسرائيلية تصريحات كوخافي واعتبرتها استفزازا للإدارة الأميركية وإهانة لرئيسها، كما رأت فيها محاولة من جانب نتنياهو لعرقلة جهود بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وكان رئيس الأركان كشف عن أن إسرائيل أعدت مخططا دقيقا لشن هجوم عسكري محتمل على إيران، من شأنه أن يحبط أي محاولات للاقتراب من امتلاك قنبلة نووية.

وفي كلمة علنية نادرة الأربعاء الماضي، أكد كوخافي أنه طلب من فرقه العمل على وضع خطط جديدة للتصدي لما وصفه بأنه تهديد نووي إيراني في حال اتخذ قرار سياسي باستهداف طهران.

وقال -خلال مؤتمر نظمه معهد الأبحاث الدفاعية بجامعة تل أبيب- إن إيران تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب غير المسموح بها وأجهزة الطرد المركزي التي طورتها، مما يسمح لها بتسريع عملية تطوير قنبلة نووية، مشددا على معارضته العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني حتى لو تم إدخال تعديلات عليه، وطالب بإبقاء العقوبات المفروضة على طهران.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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