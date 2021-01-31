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أمير قطر يلتقي حميدتي ويبحث معه تطورات الأوضاع في السودان

حميدتي (يسار) أعرب عن تقديره لمواقف الدوحة الداعمة للسودان (الصحافة القطرية)
حميدتي (يسار) أعرب عن تقديره لمواقف الدوحة الداعمة للسودان (الصحافة القطرية)
31/1/2021-|آخر تحديث: 31/1/202104:48 PM (مكة المكرمة)

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة الدوحة، محمد حمدان دقلو (حميدتي) النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والوفد المرافق له، وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الضيف أطلع أمير البلاد على آخر تطورات الأوضاع في السودان، كما أعرب عن شكره وتقديره له على مواقف قطر الداعمة في كافة المجالات وجهودها لتحقيق السلام في دارفور.

وكان حميدتي وصل الدوحة أمس السبت، في أول زيارة رسمية لمسؤول سوداني رفيع المستوى منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال حميدتي إن زيارته لقطر تأكيد على عمق العلاقة بين البلدين، وأضاف "أتوجه اليوم إلى دولة قطر الشقيقة التي تجمعنا بها أواصر الأخوة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

ويرافق نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في هذه الزيارة، وزير الخارجية عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة جمال عبد المجيد.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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