سيناتور أميركي يدافع عن مسلمي سريلانكا ويطالب بوقف حرق جثثهم

طالب السيناتور الديمقراطي عن ولاية ميريلاند الأميركية كريس فان هولن، سريلانكا بعدم حرق جثث المسلمين المتوفين بكورونا، والسماح للجماعات الدينية في البلاد بدفن موتاهم وفقا لمعتقداتهم.

وبعث فان هولن رسالة إلى السفارة السريلانكية في واشنطن، أشار فيها إلى أن السريلانكيين القاطنين في الولايات المتحدة لديهم مخاوف كبيرة بشأن سياسة حرق جثث المتوفين بالفيروس.

وشدد على أن حرق الجثث محظور في الإسلام، وهذه السياسة تسبب التوتر والتضييق على المجتمع الإسلامي في سريلانكا.

وفي مارس/آذار 2020، قالت وزارة الصحة السريلانكية، إن دفن المتوفين بسبب كورونا يمكن أن ينشر الفيروس في البيئة، معلنة أنه سيتم حرق الجثث دون تمييز بين أديانهم.

وعقب القرار، تم حرق جثث أكثر من 100 مسلم، قبل تسليمها إلى عائلاتها.

ورفضت المحكمة العليا الدعوى التي رفعها مسلمون ردا على عمليات الحرق في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن سياسة حرق الجثث هي جزء من الهجوم على المسلمين في البلاد من قبل حكومة الأغلبية البوذية بقيادة الرئيس غوتابايا راجاباكسا.

وانتقدت هيومن رايتس ووتش بشدة الحكومة السريلانكية لسياساتها التي تقضي بحرق جثث ضحايا فيروس كورونا، قائلة إنها تتعارض مع إرشادات الصحة العامة وتعمل على التمييز ضد الجالية المسلمة.

ووفق المنظمة الحقوقية، فإن حجة الحكومة "الواهية" بأن الدفن وفقا للتقاليد الإسلامية "يشكل خطرا على الصحة العامة، هي وصم واضطهاد لأقلية ضعيفة أصلا، وتتسبب بمعاناة كبيرة لها".