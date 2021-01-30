حميدتي يصل إلى الدوحة في أول زيارة رسمية له لقطر

وصل الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت، في زيارة رسمية للبلاد.

وكان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله لمطار الدوحة الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، والسفير القطري في الخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي، والقائمة بالأعمال في سفارة جمهورية السودان سلوى عوض بشير.

وتأتي زيارة الوفد السوداني إلى الدوحة، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال حميدتي إن زيارته للدوحة تأكيد على عمق العلاقة بين البلدين.

وأضاف "أتوجه اليوم إلى دولة قطر الشقيقة التي تجمعنا بها أواصر الأخوة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وذكر أن وزير الخارجية عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة جمال عبد المجيد سيرافقانه خلال الزيارة، دون ذكر تفاصيل أكثر عنها.

وقد اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتعد هذه أول زيارة لمسؤول سوداني رفيع المستوى منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.