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الجزائر تطلق حملة واسعة للتلقيح ضد فيروس كورونا

الحملة ستشمل 80% من سكان الجزائر (رويترز)
الحملة ستشمل 80% من سكان الجزائر (رويترز)
30/1/2021-|آخر تحديث: 30/1/202110:51 PM (مكة المكرمة)

انطلقت في الجزائر اليوم السبت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، ونقل التلفزيون الرسمي صورا لأول عملية تلقيح ضد الفيروس لأحد الكوادر الطبية بولاية البليدة جنوبي العاصمة التي كانت أول بؤرة للجائحة في البلاد.

كما تلقى مدير الصحة في الولاية التطعيم كأول مسؤول حكومي يتلقى اللقاح، وذلك بحضور وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الذي قال إن اختيار البليدة كبداية كان رمزيا كونها أول بؤرة للجائحة في البلاد، وأول منطقة فرض عليها الحجر الصحي وحظر التجول.

وأضاف الوزير -الذي أشرف على عملية التلقيح- أن الأولوية ستكون لمستخدمي  قطاع الصحة، ثم لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن طبيبة في مصلحة التوليد كانت أول من تلقى اللقاح اليوم.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة العلمية لرصد فيروس كورونا جمال فورار أن التطعيم سيستمر أشهرا ليستهدف نحو 80% من المواطنين.

السلطات أعلنت أنها أبرمت عقودا لاستيراد 3 أنواع من اللقاحات هي "سبوتنيك-في" و"سينوفاك" و"أسترازينيكا" (رويترز)

وكانت الجزائر استقبلت أمس الجمعة أول شحنة (500 ألف جرعة) من لقاح "سبوتنيك-في" (Sputnik-V) الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وحسب الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، فإن البلاد ستستقبل غدا الأحد شحنة من لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca-Oxford) البريطاني، دون تفاصيل بشأن الكمية.

وسابقا، أعلنت السلطات أنها أبرمت عقودا لاستيراد 3 أنواع من لقاحات كورونا هي "سبوتنيك-في" الروسي، و"سينوفاك" (Sinovac) الصيني، و"أسترازينيكا-أكسفورد" البريطاني.

وحتى اليوم الجمعة سجلت الجزائر إجمالا 106 آلاف و887 إصابة بالفيروس، منها 2884 وفاة، و72 ألفا و956 حالة تعاف.

المصدر : وكالات

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