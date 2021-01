مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار خارج كنيسة في تكساس الأميركية

قتل شخص وأصيب آخرون الأحد في إطلاق نار عند كنيسة في تكساس الأميركية، وقامت الشرطة باحتجاز مشتبه فيه، فيما لم تعرف دوافع مطلق النار على الفور.

وقال غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس إن شخصا قتل وأصيب آخرون الأحد في إطلاق نار عند كنيسة ستارفيل في تكساس، وتم احتجاز مشتبه فيه.

وعبر أبوت في بيان عن مواساته لعائلات القتيل والمصابين في الحادث، وقال إن الولاية ستعمل على ضمان تحقيق العدالة.

Please join Jan and I in prayer for the victims of the horrific church shooting at Starrville Methodist Church in Smith County. Our brave first responders have apprehended the suspect. #txlege https://t.co/bykg8NkK6Q

— Office of the Lieutenant Governor Dan Patrick (@LtGovTX) January 3, 2021