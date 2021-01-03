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مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار خارج كنيسة في تكساس الأميركية

حاكم تكساس أعلن عن مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار لم تعرف دوافعه على الفور (مواقع التواصل الاجتماعي)
حاكم تكساس أعلن عن مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار لم تعرف دوافعه على الفور (مواقع التواصل الاجتماعي)
3/1/2021

قتل شخص وأصيب آخرون الأحد في إطلاق نار عند كنيسة في تكساس الأميركية، وقامت الشرطة باحتجاز مشتبه فيه، فيما لم تعرف دوافع مطلق النار على الفور.

وقال غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس إن شخصا قتل وأصيب آخرون الأحد في إطلاق نار عند كنيسة ستارفيل في تكساس، وتم احتجاز مشتبه فيه.

وعبر أبوت في بيان عن مواساته لعائلات القتيل والمصابين في الحادث، وقال إن الولاية ستعمل على ضمان تحقيق العدالة.

ولا تتوافر حتى الآن سوى تفاصيل قليلة عن الحادث.

وعرضت محطة "كيه إل تي في"(KLTV) التلفزيونية في شرق تكساس صورا لسيارات الشرطة خارج الكنيسة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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