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جونسون يوضح موقفه بشأن الاستمرار في منصبه بعد "بريكست" ويرد على دعوات استقلال أسكتلندا

جونسون أكد عزمه الاستمرار في منصبه وجدّد معارضته إجراء استفتاء جديد على استقلال أسكتلندا (الجزيرة)
جونسون أكد عزمه الاستمرار في منصبه وجدّد معارضته إجراء استفتاء جديد على استقلال أسكتلندا (الجزيرة)
3/1/2021

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إنه يعتزم الاستمرار في منصبه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، في حين ارتأى أن على أسكتلندا الانتظار "جيلا" قبل إجراء استفتاء جديد على الاستقلال.

وفي مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) أجاب جونسون بـ"نعم" عن سؤال بشأن نيته الاستمرار في منصبه، وأعاد تأكيد معارضته إجراء استفتاء جديد على استقلال أسكتلندا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن "النقطة الوحيدة التي أرغب في تأكيدها هي أن الاستفتاءات، بحكم خبرتي المباشرة في هذا البلد، ليست حدثا مبهجا على وجه الخصوص"، مشددًا على أن الاستفتاءات "لا يمكنها أن توحّد المزاج العام للبلاد، ولا ينبغي أن تجرى سوى مرة واحدة في الجيل".

وصوّتت أسكتلندا للبقاء جزءا من المملكة المتحدة في استفتاء أجري عام 2014 في حين جددت رئيسة وزراء أسكتلندا، نيكولا ستورجون، أخيرا الدعوات لإجراء تصويت جديد مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجون جدّدت أخيرا الدعوات لإجراء تصويت جديد على الاستقلال عن بريطانيا (غيتي)

ووصفت ستورجون وهي زعيمة الحزب الوطني الأسكتلندي استفتاء 2014 في ذلك الوقت بأنه تصويت واحد كل جيل، لكنها تقول الآن إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو أمر عارضته غالبية الأسكتلنديين، غيّر اللعبة.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة دعما ثابتا للاستقلال، مصحوبا بالخلافات بين لندن والحكومات المفوضة إزاء التعامل مع فيروس كورونا.

وكتبت ستورجون على الموقع الإلكتروني لحزبها يوم السبت "لوقت طويل، أخذت الحكومات البريطانية المتعاقبة أسكتلندا في الاتجاه الخاطئ وبلغت الأمور ذروتها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فلا عجب أن كثيرا من الناس في أسكتلندا ضاقوا ذرعًا".

وقالت إننا "لم نرغب في المغادرة (الاتحاد الاوروبي)، ونأمل في أن ننضم إليكم من جديد قريبا، شريكا على قدم المساواة".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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