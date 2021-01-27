كورونا.. السلالات الجديدة تنتشر في 109 دول ورئيس تنزانيا يرفض اللقاحات

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن سلالات فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل انتشرت لحد الآن في 109 دول في العالم، فيما قال رئيس تنزانيا جون ماغوفولي إن استنشاق البخار أفضل من اللقاحات، معربا عن رفضها.

وقالت المنظمة في عرضها الوبائي الأسبوعي إن سلالة بريطانيا المتحورة انتشرت في 10 دول جديدة خلال أسبوع ليصل عدد الدول التي اكتشفت فيها هذه السلالة -وهي أكثر فتكا من السلالة الأصلية للفيروس- إلى 70 دولة.

وأضافت المنظمة أن السلالة المتحورة -التي اكتشفت لأول مرة في جنوب أفريقيا- انتشرت في 8 دول جديدة خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد الدول التي سجلت إصابات بهذه السلالة إلى 71، كما اكتشفت السلالة المتحورة -التي ظهرت في البرازيل لأول مرة- في 8 دول لحد الساعة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم تجاوز اليوم 100 مليون، في ظل استمرار انتشار سلالات جديدة من الفيروس ومواجهة الدول نقصا في اللقاحات.

وقد أصيب نحو 1.3% من سكان العالم بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، وتوفي أكثر 2.1 مليون بسبب المرض، ويصاب بالفيروس فرد كل 77 ثانية في المتوسط منذ بداية العام، وتم تسجيل أكثر من 668 ألف إصابة يومية في الفترة نفسها، ويبلغ معدل الوفيات العالمية 2.1%.

رئيس تنزانيا

من ناحية أخرى، قال رئيس تنزانيا جون ماغوفولي في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في غربي بلاده إنه لا يخطط لفرض إجراءات عزل عام "لأن الله سيحمي الشعب من كوفيد-19".

وأضاف أن "الوصفات المحلية مثل استنشاق البخار أفضل من اللقاحات".

رئيس تنزانيا: لو كانت لقاحات كورونا جيدة لكان البيض وجدوا لقاحا لمرض الإيدز (رويترز)

وقال الرئيس ماغوفولي إن اللقاحات المتوفرة لمحاربة الفيروس "ليست جيدة، ولو كانت جيدة لكان البيض وجدوا لقاحا لفيروس مرض المناعة المكتسبة "إيدز" (AIDS)".

عودة التشديد

وتسبب تزايد الإصابات بالفيروس في الكثير من دول العالم باتخاذ السلطات إجراءات احترازية مشددة، بما فيها عودة العزل العام لمواجهة هذا التصاعد، ففي البحرين قالت السلطات إنها ستبدأ إجراءات عزل جديدة في 31 يناير/كانون الثاني الحالي بعد اكتشاف مصابين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة البحرينية أن القرارات المتخذة تشمل التعلم عن بعد في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال.

وفي سلطنة عمان، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات منعت اليوم كل الفعاليات التي تتضمن تجمعات، وأرجأت عودة الطلاب إلى الجامعات، ونصحت المواطنين والمقيمين بعدم السفر إلى الخارج، في تشديد للإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن قرار من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا إن الحظر على التجمعات يشمل المؤتمرات الدولية والمسابقات الرياضية والمعارض.

وأغلقت سلطنة عمان حدودها البرية قبل 10 أيام.

وفي فرنسا، أقرت الحكومة اليوم الأربعاء بأن القيود المعمول بها حاليا لاحتواء انتشار الجائحة لم تعد كافية، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال عودة إجراءات العزل العام، والتي اتخذت إبان تسجيل ذروة الإصابات بالفيروس العام الماضي.

وقال متحدث باسم الحكومة الفرنسية عقب اجتماع لها إن حظر التجول الليلي -الذي دخل حيز التنفيذ في 14 يناير/كانون الثاني الحالي- لم يعد كافيا، وهو ما يعني أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تبحث عن خيارات بديلة.

وكان الرئيس ماكرون عبر الأسبوع الماضي عن تأييد العودة إلى إجراءات العزل العام، غير أن الحكومة قررت التريث لبضعة أيام من أجل تحليل البيانات الخاصة بالإصابات الجديدة المسجلة في المستشفيات.