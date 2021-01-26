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بدعوة رسمية من إيران وبرئاسة الملا برادر.. وفد رفيع من طالبان يصل إلى طهران

الملا عبد الغني برادر أثناء محادثات السلام الأفغانية في الدوحة (الأناضول)
الملا عبد الغني برادر أثناء محادثات السلام الأفغانية في الدوحة (الأناضول)
26/1/2021

وصل وفد رفيع المستوى من حركة طالبان الأفغانية إلى العاصمة الإيرانية طهران، في أول زيارة من نوعها بعد بدء مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية والحركة.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، بأن وفدا يترأسه رئيس المكتب السياسي لطالبان الملا عبد الغني برادر، وصل إلى العاصمة طهران، بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الإيرانية.

وأشار إلى أن الوفد سيلتقي مسؤولين إيرانيين، على رأسهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مؤكدا أنه سيكون هناك تبادل لوجهات النظر ومشاورات بشأن عملية السلام في أفغانستان والقضايا ذوات الصلة.

من جهته، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم -عبر حسابه في تويتر- إن الملا برادر سيناقش مع المسؤولين الإيرانيين الوضع السياسي والأمني في أفغانستان والمنطقة.

واستأنفت طالبان والحكومة الأفغانية في وقت سابق من الشهر الجاري محادثات السلام في قطر، التي تهدف إلى إنهاء 42 عاما من النزاعات المسلحة بأفغانستان.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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