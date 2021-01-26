قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي خلال جلسة عامة بالبرلمان للتصويت على تعديل وزاري إنه توجه إلى مجلس نواب الشعب لأنه مصدر الشرعية، في حين عبرت الرئاسة عن رفضها الصيغة المقترحة للتعديل.

وفي كلمته خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء خصصت للتصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين في التعديل الحكومي حذر المشيشي من خطورة الأوضاع في بلاده، مؤكدا أن طريق الإصلاح لا يزال طويلا.

وأضاف رئيس الحكومة التونسي أن الأمل لا يزال قائما، وأن التدارك ممكن و"لا مكان للاستسلام والإحباط"، وقال "لا تزال أمامنا فرصة لاستخلاص الدروس من الماضي وتجاوز أخطائنا".

وتابع في كلمته "سنعمل من أجل الإجابة على ما ينتظره شعبنا وننطلق في إنقاذ تونس من الأزمة التي تمر بها حاليا"، معتبرا أن حكومته "تملك رؤية إستراتيجية واضحة للإصلاح".

وقال إن "الإصلاح واجب علينا سلطة تنفيذية وتشريعية وأحزابا ومستقلين، وهو سبيل لخلق فرص عمل وآفاق لشبابنا"، مضيفا أنه "المسؤول الأول عن الإصلاح، والطريق إليه سيكون أسهل بفضلكم وفي ظل مناخ سياسي مستقر".

إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الأمن القومي أشرف سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 25 جانفي 2021 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي خصّص لتدارس جملة من المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمرّ بها بلادنا.وأشار رئيس الدولة في مستهل الجلسة إلى تواتر الأحداث في المدة الأخيرة وانتشار جائحة كورونا وكثرة الاحتجاجات نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود فضلا عن تأزم الوضع السياسي.واستمع رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع إلى معطيات حول تطورات الوضع الوبائي في تونس، وأعرب عن انشغاله بالوضع الصحي الراهن مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفير اللقاح للشعب التونسي في أقرب وقت. كما بيّن رئيس الدولة أن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى. وأشار في هذا الإطار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.وفي السياق نفسه، أعرب سيادة رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق. وقد حضر هذا الاجتماع بالخصوص كل من رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السيد هشام مشيشي ووزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة.كما دعا رئيس الجمهورية لحضور هذا الاجتماع أيضا كلا من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية السيدة ثريا الجريبي، وأمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني والدكتور الهاشمي الوزير عضوا اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والسيدة سامية عبو عضو مجلس نواب الشعب، المكلفة بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية بمكتب المجلس، والسيد نجيب الكتاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، والسيد محمد المهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية . Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Monday, January 25, 2021

الرئيس يرفض

وكان المشيشي أعلن في 16 يناير/كانون الثاني الجاري إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة من أصل 25، غير أنه قوبل برفض من الرئيس قيس سعيد الذي اعتبر أنه "لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور".

وقالت الرئاسة في بيان لها أمس الاثنين نشرته عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج بالعاصمة إن التعديل الوزاري لم يحترم الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى (لم يذكرها).

ومنذ الخميس الماضي تشهد محافظات وأحياء عدة بالعاصمة تونس احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجول ليلي، وذلك ضمن تدابير مكافحة جائحة كورونا.