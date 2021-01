طهران تطلب تفسيرات من جاكرتا لاحتجازها ناقلة نفط إيرانية

قالت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إنها طلبت من السلطات الإندونيسية معلومات مفصلة بشأن احتجازها سفينة إيرانية بعد الاشتباه بنقلها نفطا بطريقة غير قانونية، وكانت قوات خفر السواحل الإندونيسية احتجزت أمس ناقلتي نفط إيرانية وأخرى بنمية للاشتباه في نقلهما وقودا من واحدة للأخرى بشكل مخالف للقانون قبالة سواحل إندونيسيا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الإيرانية خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم أن بلاده "تلقت معلومات متضاربة" بشأن السفينة المحتجزة لدى قوات خفر السواحل الإندونيسية، وقال "طلبنا من الحكومة الإندونيسية تزويدنا بمزيد من المعلومات، نريد أن نحيط بالحادثة بشكل أكثر شفافية ووضوح". وأضاف أن المعلومات التي تلقتها إيران تفيد بأن السلطات الإندونيسية احتجزت الناقلة لأسباب فنية، مشيرا إلى أن مشاكل مماثلة حدثت من قبل مع دول في شرق آسيا لكن تم حلها بعد ذلك.

ومن جانبها قالت إندونيسيا أمس إن قوات حرس السواحل احتجزت الناقلة "إم تي هورس" (MT Horse) التي ترفع علم إيران، والناقلة "إم تي فريا" (MT Freya) التي ترفع علم بنما، وذلك للاشتباه في نقل النفط فيما بينهما على نحو غير مشروع في مياه إندونيسيا.

وعاد خطيب زاده ليقول إن احتجاز الناقلتين "مسألة فنية وأمر يحدث في مجال الشحن البحري" مضيفا أن منظمة الموانئ الإيرانية والشركة المالكة للسفينة تسعيان للتوصل إلى سبب الاحتجاز وحله.

