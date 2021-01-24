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في اجتماع بالعاصمة الأردنية.. تأكيد أممي على إطلاق الأسرى اليمنيين ذوي الأولوية

غريفيث (يمين) خلال مفاوضات سابقة بين الحوثيين والحكومة اليمنية (رويترز)
غريفيث (يمين) خلال مفاوضات سابقة بين الحوثيين والحكومة اليمنية (رويترز)
24/1/2021-|آخر تحديث: 24/1/202103:50 PM (مكة المكرمة)

حثَّ مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اللجنةَ الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين -خلال اجتماعها الخامس اليوم في العاصمة الأردنية عمّان- على جعل إطلاق الأسرى ذوي الأولوية هدفا رئيسيا لمناقشات الاجتماع.

وطالب غريفيث طرفي النزاع بأن يجعلا إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال في أولوية مناقشاتهما، إضافة إلى إطلاق جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا بمن فيهم النساء، على الفور ودون قيد أو شرط.

يُذكر أن اللجنة الإشرافية تجمع طرفي النزاع في اليمن، ويرأسها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واستكملت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تبادل 1061 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما قبل 6 أعوام، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن اتفاق السويد الموقع قبل أكثر من عامين.

المصدر : الجزيرة

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