حملة شرسة ضد "مرشح" بايدن للتفاوض مع إيران.. من يقف وراءها؟

عقب نشر تسريبات تشير إلى نية الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن اختيار روبرت مالي الرئيس الحالي لمجموعة الأزمات الدولية والمسؤول السابق عن الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، ليصبح مبعوثا خاصا لإيران، بدأت حملة شرسة ضد مالي على خلفية تأييده المعروف للمسار الدبلوماسي في التعامل مع إيران.

بدأت الحملة بمقال رأي في موقع وكالة أخبار بلومبيرغ (Bloomberg) كتبه إيلي ليك، المعروف عنه القرب الشديد من سياسات دولتي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وقال في مقاله إن "اختيار مالي يعني أن أول خطأ في السياسة الخارجية لبايدن سيكون من نصيب إيران".

وكانت حجة ليك أن مالي -الذي عرفته أروقة السياسة الخارجية في واشنطن على مدى ربع القرن الأخير- له سجل طويل في استرضاء أعداء أميركا، وهو بالضبط الشخص الخطأ في مثل هذا المنصب، أو على الأقل سيكون كذلك إذا لم يكن هدف فريق بايدن هو إعادة عقارب الساعة إلى يناير/كانون الثاني 2017.

وأشار مقال بلومبيرغ إلى أن مواقف مالي تتناقض مع نوايا اثنين آخرين من أهم مسؤولي إدارة بايدن، وهما مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان والمرشح لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

واعتبر توم كوتون السيناتور الجمهوري من ولاية أركنساس في تغريدة له أنه "من المقلق للغاية أن يفكر الرئيس بايدن في تعيين روبرت مالي لتوجيه السياسة الأميركية تجاه إيران، يتمتع مالي بسجل طويل من التعاطف مع النظام الإيراني والعداء لإسرائيل، لن يصدق آيات الله في طهران حظهم إذا تم اختياره، تعيين متطرفين مثل مالي سيمنحه الفرصة ليكذب على الرئيس بايدن وتوني بلينكن".

It’s deeply troubling that President Biden would consider appointing Rob Malley to direct Iran policy. Malley has a long track record of sympathy for the Iranian regime & animus towards Israel. The ayatollahs wouldn’t believe their luck if he is selected. https://t.co/caxHhiXjKn

— Tom Cotton (@SenTomCotton) January 22, 2021